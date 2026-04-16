外交部籲政治領袖：清楚認識中華民國存在事實

外交部次長陳明祺昨表示，國內政治領袖必須對中華民國存在的事實，有非常清楚的認識，勿讓外人有機可乘。（記者田裕華攝）

巴西駐台商務辦事處長桑路易近期接受媒體專訪，竟聲稱台灣是中國一部分，且國民黨主席也持此看法。外交部次長陳明祺昨表示，這樣的遺憾其來有自，國內政治領袖必須對中華民國存在的事實，有非常清楚的認識，勿讓外人有機可乘。

巴西駐台代表喊「一中」

我方抗議並採相應措施

民進黨立委林楚茵昨於立法院外交及國防委員會質詢時，關切桑路易的說法。陳明祺答詢指出，巴西駐台代表目前正在休假中，外交部已於第一時間已表達強烈抗議及關切，後續還會研議相關行動，但仍要兼顧雙邊關係及可能性，並合乎外交儀節。

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陳明祺表示，很重要的狀況是，國內政治領袖對中華民國存在的事實，必須要有非常清楚的認識，「不要被外人覺得有機可乘，尤其中國會利用此機會大肆宣傳他（中國）的觀念」，造成這樣的遺憾其來有自。

陳明祺說，外交部一方面對巴西進行最強烈抗議，並採取相應措施，也期待國人都能清楚掌握中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬的事實。

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