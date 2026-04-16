鄭麗文：習近平大量脫稿 真情流露

國民黨主席鄭麗文昨接受廣播專訪透露，中共中央總書記習近平在鄭習會的閉門談話時「大量脫稿」、「真情流露」。（美聯社檔案照）

國民黨主席鄭麗文赴中訪問回台後，昨接受廣播專訪透露中共中央總書記習近平的閉門談話「大量脫稿」、「真情流露」，並強調兩岸不可否定來自同一個祖先和民族，若大家都承認是同一個祖先，有什麼事不能商量？鄭還說，「你明明講中國話，寫中國字」，非要說不是，「我覺得這太傷人了」。

指習說兩岸不同 不是搞分裂藉口

鄭麗文表示，習近平在會中表達充分的理解到，兩岸隔離了那麼久，台灣已經發展出完全不一樣的社會制度、生活方式，他們非常的尊重理解，「他講這句話我感觸真的太深太深了，當著我們的面說我也很驚訝」。但習也說，台灣是不是對大陸現在的成就也應該肯定尊重呢？這句話講到她心坎裡，這麼的真摯、謙虛和誠懇。

請繼續往下閱讀...

鄭強調，中國大陸這些年的發展超乎所有人的想像，大家有目共睹，「但台灣人難道這麼的吝嗇，都不願意面對人家的這麼巨大的成就給予一個合理的肯定跟掌聲嗎？」這些年台灣對大陸也沒有少汙衊、抹黑啊，例如高鐵沒有靠背、廁所沒有門等，他們聽了作何感想？

鄭麗文說，習近平強調，兩岸不可以否定我們是來自同一個祖先、同一個民族，血濃於水的一家人，她覺得這對他來講是最重要的，怎麼能夠連這個都抹煞、否認呢？習也說，兩岸之間因歷史的各種原因發展到今天的局面，但彼此的不同不是搞分裂的理由與藉口，「他連台獨都沒講，講分裂」。

鄭麗文表示，兩岸的不同跟歧異慢慢的去化解就不一樣了，換來的就是大陸的同理心和善意，大家是一家人，願意互相理解坐下來，什麼事情不能商量呢？這就是台灣真正的應該要走的路。站在巨人的肩膀上，台灣可以一加一大於二，強強聯手。

鄭麗文返台後的首次中常會穿著中山裝出席，除表達對於賴清德總統即將出訪史瓦帝尼的祝福，重申願和賴坐下來溝通，國內憲政僵局不該再耽擱了，她誠懇地向民進黨遞出橄欖枝，希望賴總統能夠聽見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法