立委：鄭麗文甘心被習近平騙 台灣人不會上當

國民黨主席鄭麗文自訪問中國返台後，中共軍機軍艦持續擾台，鄭昨受訪時卻頻頻盛讚中共領導人習近平。民進黨立委痛批，鄭被習近平摸頭後，甘心被騙，但台灣人不會買單。（美聯社檔案照）

許智傑：鄭唱和中國統戰 淪為在地協力者

國民黨主席鄭麗文自訪問中國返台後，中共軍機軍艦持續擾台，鄭昨受訪時卻頻頻盛讚中共領導人習近平。民進黨立委痛批，鄭麗文行前、行後甚至是鄭習會的當下，中共軍方不僅未曾停止威嚇台灣，並發布影片凸顯武統台灣的意圖，鄭被習近平摸頭後，甘心被騙，但台灣人不會買單。

范雲：鄭麗文無視中國傷害台灣

民進黨團書記長范雲指出，鄭麗文把台灣放到「一中框架」中，對國際釋放出不利於台灣的訊息，而鄭這趟訪中行前、行後，都看不出一絲絲和平的訊息，中共官方文宣更是重申要台灣屈服於一中的架構。她強調，鄭已認為自己是中國人，不再是台灣人了，看不到中國人是如何傷害台灣人利益、安全。

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民進黨立委許智傑也批判，鄭麗文缺乏台灣主體意識，唱和中國統戰，成為在地協力者，現今中共共機共艦持續擾台，她不為和平發聲，只願當中共的小嘍囉，完全就是陷入統戰圈套。鄭麗文若再四處宣揚她的中國人的理念，將會是年底選舉國民黨的票房毒藥。

針對鄭麗文昨喊話要見總統賴清德，民進黨立委吳思瑤質疑，國民黨團才超前部署發布甲動將在五月十九日彈劾總統，鄭此時稱要與總統見面是真心的嗎？鄭麗文是不是被習近平摸摸頭之後，回台就要對我國總統下毒手？中共所謂的惠台十方案都是以消失中華民國來作為代價？鄭麗文現在別想轉移焦點。

吳思瑤直言，鄭習會的劇本就是假交流、真投降，假惠台、真害台，這一切都是話術及包裝，鄭麗文赴中前後，甚至是鄭習會當下共機、共艦都未曾停止威嚇台灣，甚至在鄭習會的同時中國還在黃海實施「實彈射擊」；鄭返台後，中國官媒更發布飛彈演習影片，凸顯中共意圖武力併吞台灣。

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