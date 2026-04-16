朝野協商》軍購案僅名稱有共識 綠批傅崐萁阻撓

立法院長韓國瑜昨召集協商朝野三版本的國防特別條例草案，會中僅就條例名稱達成共識，通過軍購特別條例版本的名稱為民眾黨團版本，即「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。（記者田裕華攝）

韓國瑜：下週再召集黨團協商

立法院長韓國瑜昨召集協商朝野三版本的國防特別條例草案，會中僅就條例名稱達成共識，通過軍購特別條例版本的名稱為民眾黨團版本，即「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。韓國瑜表示，下週兵分二路，外交及國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷安排國防部專案報告，他也會再召集黨團協商。

下週排國防部專案報告 說明自製、商購

韓國瑜昨主持協商一開始表明要協商總預算案及軍購條例，但最後僅完成總預算案，綠委質疑國民黨團總召傅崐萁等藍委意圖阻撓。民進黨立委陳培瑜說，攸關國家長期防衛能力的國防特別條例因在野黨的杯葛而持續卡關。她強調，中國軍事威脅持續擴大，台灣的安全投資不能等待，呼籲盡速通過國防特別條例。

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此外，民進黨立委林俊憲批評，國民黨立委牛煦庭協商時主張將草案第一條中的「中共」改成「國際情勢」。他質問，如果把「中共」拿掉，請問還有哪個國家會隨時軍事威脅台灣？很顯然，國民黨主席鄭麗文進京面聖後，國民黨先是假意要通過軍購條例，再悄悄從條文中動手腳，把最關鍵的國防威脅抹去。

朝野黨團昨針對朝野三版本的國防特別條例草案進行協商。國防部長顧立雄建議再排專案報告，讓大家了解自製與商購地經費是用在什麼地方，以形成共識。

韓國瑜說，下週就兵分二路，陳冠廷排專案報告，他再次召集黨團協商，下週的協商會提早開會，讓大家有充分時間討論，他再次呼籲，為有效發揮會議目的，希望大家先行溝通。

民進黨團總召蔡其昌表示，他會請陳冠廷下週一就排專案報告。

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