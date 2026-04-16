批國共以和平包裝統一 賴：將帶給台灣無窮後患

兼任民進黨主席的總統賴清德昨天強調，以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮後患。（記者劉信德攝）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平上週在北京會晤後，中國旋即公布十項對台措施。兼任民進黨主席的總統賴清德昨天強調，以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮後患，盼在野黨盡速審查並通過總預算、強化國防特別條例等議案。

中國國台辦十二日提出十項對台措施，包括恢復上海市及福建省居民赴台自由行試點、兩岸空中客運直航正常化、漁業及農產品開放等內容。鄭麗文昨主持國民黨中常會時強調，國、共兩黨都可以坐下來談，為何民進黨與在野黨不能面對面溝通。

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強調對和平要有理想 不能有幻想 盼在野黨速審總預算、國防條例

「我要再次強調，對和平要有理想，不能有幻想。」賴清德在民進黨中執會談到，對於前幾天在中國北京舉行的國共會談，他要表達以下看法，愛、和平、非暴力是民進黨的創黨精神，和平更是民進黨政府所追求的最高目標。

賴清德說，和平不是以主權的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，和獨裁政權走在一起就可以達到；而以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮的後患。

賴清德表示，中華民國台灣以自由、民主、人權為立國基礎，這也是台灣與民主世界的共同價值，以及合作發展、共創和平的共同政治基礎。過去十年台灣的蓬勃發展，證明台灣脫離一中框架、走向全世界，才是正確的道路，也才是台灣人民所追求的未來。國共會談已經結束，希望在野黨盡速審查並通過總預算、強化國防特別條例等議案。

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