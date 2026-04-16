蕭旭岑：求見馬英九遭拒╱願接受調查 若違法要移送司法 「沒第二句話」

國民黨副主席、馬英九基金會前執行長蕭旭岑（左）接受媒體人黃暐瀚（右）專訪。（圖由《POP撞新聞》提供）

國民黨副主席、馬英九基金會前執行長蕭旭岑被控違反財政紀律，董事會已成立調查小組。蕭昨接受廣播節目專訪表示，馬事前未找他談，事後他想求見馬也遭拒。他願意接受調查小組的調查，若調查結果認為確實違法、要移送司法，他沒有第二句話；若調查結果不是這樣，「希望基金會、馬英九能還我清白」。

馬英九基金會︰勿枉勿縱

對此，馬英九基金會聲明，馬英九董事長在四月十三日就已公開說明調查的原則是秉持勿枉勿縱，公正公平的精神。如果當事人沒有犯錯，就應該還他們清白，如果當事人有錯，就應該把事情徹底調查清楚。

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蕭旭岑表示，調查小組成員分別是前行政院秘書長薛香川、前經濟部長尹啟銘、前立委李德維，相信他們不會偏袒任何一方，自己也希望儘快向調查小組說明。名譽是他的生命，不能認同在沒有詢問過他、了解情況之下，對他做出這樣的指控，這是對他人格很大的傷害。

對於馬英九基金會近來不斷發聲明，強調財政紀律，蕭旭岑表示納悶，因為未經過董事會同意，就發出很多聲明，現在的執行長戴遐齡也是代理，後來組成調查小組，資訊一直沒有提供給董事，當時董事會也決議不能對外洩漏，結果每天都有新的資訊出來。

蕭旭岑表示，這些高喊紀律的人，董事會的決議卻視如無物，不斷的對外放消息，甚至還有董事會的錄音檔外洩，據說幾名董事蠻生氣的，因為這有妨害秘密的問題。而四月十三日原本是調查小組要開會，卻變成臨時董事會，法定人數不足流會，卻又發布調查報告，誤導外界已經有開董事會且確定調查報告，這些都是很奇怪的事情，「那這樣做的紀律在哪？」

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