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    首頁 > 政治

    李貞秀爆高虹安男友「月領永齡50萬」 還貪助理費「不要臉」

    2026/04/16 05:30 記者陳治程、洪美秀／台北報導
    新竹市長高虹安（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安（記者洪美秀攝）

    民眾黨中評會十三日開除中配李貞秀黨籍，黨主席黃國昌更稱她要錢「不只一次」，籲李自重別再說謊，引發雙方互槓。然而，李前晚上節目爆料，新竹市長高虹安當年競選不只貪助理費、男友每月還拿永齡基金會「五十萬」，痛批她行為「這麼不要臉」，連小錢都貪，是黨的罪人。

    高未回應 民眾黨議員盼李「放下屠刀」

    李忠庭月領永齡基金會五十萬元之事，在高虹安立委助理費案中已由檢察官調查，李忠庭獲不起訴處分。對李貞秀的爆料，高虹安前天說不再多做評論，將以市政工作為主，昨天未再回應媒體。長期護航高虹安的民眾黨議員李國璋則稱，檢方已經不起訴，希望曾是同志及戰友的李貞秀能放下屠刀，立地成佛，「尤其這把刀，根本就不是妳該拿起的！」

    李貞秀前晚上參加「有話鏡來講」直播節目，針對媒體曝光李貞秀提供的具名檢舉函，李說，當時她身為民眾黨終身黨員，也是林冠年參選竹北市長的競選團隊幕僚，代替林去當吹哨者，「看不下去高為了私利傷害民眾黨」，才親自舉報；李更踢爆高的男友「每個月拿永齡基金會五十萬元」、還要貪助理費，痛批她行為「這麼不要臉」，連小錢都貪。

    李更透露，她在助選期間募款支持林冠年，還借錢給不只一個民眾黨志工，「最多一筆是五十萬元」，甚至帶志工出去她家餐廳吃飯，「都是我買單」。

    李貞秀也說，她當年是媽媽、在竹科上班，決定參選竹北市長，認為「一定會贏」，卻被告知「有人要選」，甚至一度要她選議員，她不戀棧職位，所以就被動配合。

    李批評，高虹安為了私利，無視林冠年當時一直幫高打前新竹市長林智堅，卻在新聞稿隻字不提林冠年、更不在公開場合同台林冠年，因人設事，錯失選戰良機，高就是民眾黨的「罪人」。

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