黃國昌批李貞秀一再說謊︰請講清楚 到底有沒有要錢

李貞秀（記者塗建榮攝）

遭李批「高薪蛀蟲」 陳智菡︰她人身攻擊已不是一兩天

民眾黨前中配立委李貞秀被中評會開除黨籍，李前天批評民眾黨主席黃國昌「偽君子」，昨再批黃「食人夠夠」，立院黨團主任陳智菡是高薪「蛀蟲」。黃反擊，李一再說謊，完整會議紀錄已經交給中評會。陳智菡勸李與其罵人、不如在節目上爭取中配權益；中評會副主委陳宥丞則勸李別當「恐怖情人」，撕裂全黨。

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中評會副主委 勸李貞秀別當恐怖情人

對於李貞秀在節目駁斥要錢傳聞，罵黃國昌「偽君子」，還聲討先前參選立委繳的廿萬選務「責任額」，甚至酸陳智菡、許甫夫婦是領黨高薪的「民眾黨蛀蟲」。黃國昌昨天在新北市回應，大家只要前後比對李講的話，就會發現李一而再、再而三說謊，請她講清楚到底有沒有要錢？之前不是說沒有？謊言被戳破了以後改口，要把責任推到別人身上。李面對以往謾罵她的名嘴，沒有選擇站出來，捍衛中配的參政權，卻在媒體上自爆，「這麼做對她自己、對所有的中配真的好嗎」？

黃強調，擔任民意代表最重要的是完成選民的託付，回應支持者的期待，他一向對於曾經共事過的同事，不會有超過事實的情緒反應，他以後不會回應李貞秀的問題，而是選擇把時間花在做重要的事情上。

陳智菡昨也於黨團記者會上回批，李貞秀對她的人身攻擊已經「不是一兩天」，勸李與其罵人、不如在節目上爭取中配權益，並指出李既已遭黨中央開除黨籍，「任何繳交的責任額都會退還」。

民眾黨台北市議員、中評會副主委陳宥丞則說，民進黨長期毀憲亂政，李貞秀卻選擇一條看來痛快，傷害民眾黨卻也傷害自己的路，呼籲李循黨內管道救濟，不要再做「親痛仇快」的事情，更直言「可不可以不要再當恐怖情人？」勸她若真愛台灣、新住民，以及曾堅持的理想價值，就不應讓個人主觀情緒撕裂黨內，增加仇恨與對立。

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