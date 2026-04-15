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    首頁 > 政治

    李貞秀被控貪污、詐欺取財 北檢分案偵辦

    2026/04/15 05:30 記者吳昇儒／台北報導
    民眾黨前立委李貞秀被告發涉隱瞞雙重國籍身分，藉以詐領立委薪水，涉犯刑法偽造文書、詐欺取財及貪污治罪條例之利用職務詐取財物罪。台北地檢署收案後，已分「他」字案，並指派檢肅黑金專組主任檢察官偵辦。（資料照）

    民眾黨前立委李貞秀被告發涉隱瞞雙重國籍身分，藉以詐領立委薪水，涉犯刑法偽造文書、詐欺取財及貪污治罪條例之利用職務詐取財物罪。台北地檢署收案後，已分「他」字案，並指派檢肅黑金專組主任檢察官偵辦。（資料照）

    民眾黨前立委李貞秀，前天被民眾黨中評會決議開除黨籍，李貞秀雖僅任職七十天，但已有多位民眾向台北地檢署告發她涉隱瞞雙重國籍身分，藉以詐領立委薪水，涉犯刑法偽造文書、詐欺取財及貪污治罪條例之利用職務詐取財物罪。台北地檢署收案後，已分「他」字案，並指派檢肅黑金專組主任檢察官偵辦。

    涉隱瞞雙重國籍身分就職立委

    民眾黨立法院黨團內部訂定「兩年條款」，讓中國籍配偶李貞秀取得不分區立委資格，她因擁有台灣、中國雙重國籍，但未於就（到）職前放棄中國籍，遭到外界質疑其就任的合法性。

    李貞秀今年二月十三日召開記者會，聲稱一九九三年就已註銷中國戶籍，還稱中國公安不讓她辦理放棄中國國籍，更說她要授權陸委會，幫她代為辦理放棄中國國籍。

    陸委會副主委梁文傑當時回應，兩岸人民關係條例於二〇〇四年修訂後，中國籍配偶繳交除籍資料均有保存，但當中並沒有李貞秀的資料，去年已發出通知給包含李貞秀的一萬二千多人，要她們回去辦理，李卻稱她於一九九三年就在中國除籍，難以採信。

    在此同時，有多位民眾向北檢告發，指李貞秀擔任民眾黨不分區立委，卻隱瞞雙重國籍，領取立委薪水，已涉犯偽造文書、詐欺取財或貪污罪之利用職務詐財罪。北檢受理後已分他字案，統籌指派由檢肅黑金專組主任檢察官負責偵辦，進度不受李貞秀被民眾黨開除黨籍、喪失不分區立委資格影響。

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