馬英九基金會內鬥升級》調查蕭旭岑三人小組：資料不完整 基金會反擊：已給所有董事

馬英九基金會調查蕭旭岑三人小組成員薛香川（見圖）、尹啟銘、李德維昨發布聯合聲明表示，基金會卻假借「董事會」之名於會後發表聲明，實屬不當；且三人小組要求提供的資料前天開會前尚未完整提供，遺憾基金會辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽。（資料照）

三人小組：基金會混淆視聽

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈被控違反財政紀律，基金會前天原要開臨時董事會，但七位董事中僅有一人（即馬英九）到場，最後流會。三人調查小組成員的三位董事薛香川、尹啟銘、李德維昨發布聯合聲明表示，依法董事會開不成，但基金會卻假借「董事會」之名於會後發表聲明，實屬不當；且三人小組要求提供的資料前天開會前尚未完整提供，遺憾基金會辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽。

馬英九基金會回應，違反財政紀律之事證已二度提供給「所有董事」，盼三人小組儘快展開調查。

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聲明指出，三月廿七日董事會決議，當天之後任何人未經三人小組同意不得對外發表任何有關基金會本案訊息，但基金會辦公室無視此決議，至今已有數次違規發表有關新聞。

聲明表示，調查小組原定十三日開會，不是三人小組全員到齊參加董事會，用此魚目混珠的講法，極為不妥；且將臨時董事會時間選在調查小組安排要進行調查時間，有故意阻擋調查進行之嫌。三人小組要求提供的相關資料在昨天開會之前尚未完整提供，僅以會議記錄作為搪塞。

基金會盼三人小組儘快調查

聲明指出，蕭旭岑、王光慈兩人所涉事件情節如何，不能僅聽基金會辦公室片面之詞，成立三人小組調查就是希望有一個公正的處置。三人小組至今已開會四次，在四月初的四天長假就開會兩次；遺憾的是，辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽。

馬英九基金會表示，本會分別在八日及十四日二度將內部調查蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律之事證提供給所有董事，現在為避免口舌之爭，敦請三人調查小組就事證之真實性儘快展開調查，約詢本會相關人證，同時懇請調查小組能事先告知預定展開調查的時程，本會定全力配合。

蕭強調操守經得起檢驗

國民黨副主席蕭旭岑昨接受網路節目訪問時表示，他日前提到馬英九的狀況受到很多批評，很多人叫他不要再講了，他也覺得不適合再談，重申「我自己也是被逼到無路可退」。

至於前天基金會提出帳目調查報告，指出來源不明的「台商捐款」，蕭對此表示，他的操守絕對經得起檢驗，「我沒有拿一分不應該拿的錢」，基金會本來就是靠捐助成立的。

蕭強調，希望基金會三人小組趕快約談他，相信以他們的公正可以調查清楚，「一定可以還我公道與清白」。

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