全面開戰！黃國昌促別再說謊 李貞秀怒嗆偽君子

民眾黨中配立委李貞秀（左圖）遭中評會決議開除黨籍，黨主席黃國昌（右圖）昨早批評李提出要錢「不只一次」，要她「自重」別再說謊；李貞秀則反擊黃「一派胡言」、「偽君子」。（記者劉信德攝、資料照）

李唱衰黃競選新北市長「看他那個死樣子選不上啦」

民眾黨中配立委李貞秀前天遭中評會開除黨籍，李會後聲明稱黨主席黃國昌、陳智菡等人日前聯手施壓她公開離職，卻被黃反批她「要錢不只一次」，更要她「自重」別再說謊，李昨天反擊黃「一派胡言」、「偽君子」，更直言黃主導黨內輿論對她逼宮，要讓民眾黨「時力化」，更透露黃去年就和立院黨團主任陳智菡、黨秘書長周榆修要求她赴中放棄國籍，立場前後不一。

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李駁要錢 「只要求誰要我走誰買單」

民眾黨中評會前天決議開除李貞秀黨籍，李發文控訴黨中央、黨團聯手以不正常管道施壓她離職，她拒絕黨的不實指控，與民眾黨正式「開撕」。對此，黃昨批李要錢「不只一次」，更要她「自重」別再說謊，促使李再發文回嗆黃「一派胡言」，更要中評會盡快公布會議錄音、記錄，交由社會公評。

昨日下午，李貞秀先後上多檔電視節目回應黨中央指控。她指出，上月直播失言稱高虹安收柯文哲七百萬一事，她馬上承認並道歉，但卻成為黃國昌人馬施壓她的把柄。對於黨中央、黃控她跟黨要錢，李澄清她不可能拿柯跟黨一分錢，只是要求「誰要我走就誰買單」、「誰得利誰買單」，要讓壞人付出代價，並重申她原欲當到八月第一任期結束就辭職，這樣大家都好看。

李貞秀接著反駁，當初是黨內先向她提及金錢補償一事，除得知陳智菡私自向媒體誆稱李開口要求五千萬做為辭立委的「分手費」；民眾黨團總召陳清龍更主動表示不能讓她沒工作、收入，稱李辭立委是為黨犧牲，黨「該補給妳的會補給妳」；聊及五千萬一事，陳還笑說大家一起來分錢，甚至表示要給現金，但被她以「黑錢」為由回絕。

李直言黃國昌是「偽君子」，黨內已沒人照前主席柯文哲想法走，黃也正主導黨內輿論逼她離開，但她不願民眾黨變「時代力量第二」，選擇和黃互槓。李爆料，黃國昌、周榆修去年就要她回中國放棄國籍、戶籍；陳智菡更和她討論相關媒體回應，三人立場前後不一；李還直接唱衰黃競選新北市長，嗆「看他那個死樣子選不上啦」。

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