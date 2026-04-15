蕭景田：中常會今不會公布人選 國民黨彰化縣長提名再卡關

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田昨表示，彰化縣長徵召人選尚未確定，今天還不會公布。（資料照）

國民黨彰化縣長提名持續卡關，外界原預期黨主席鄭麗文，出訪中國的前後會拍板確定人選，不料，卻遲至昨天仍未定案，基層把希望寄託在今天（十五日）的中常會，不過，彰化縣黨部主委蕭景田昨天受訪卻說，徵召人選尚未確定，今天還不會公布。

尚未整合出單一人選 短期內難以定案

蕭景田還說，昨天他當面與主席鄭麗文討論，針對目前檯面上四位人選（立委謝衣鳯、彰化縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章，以及前考紀會主委、律師魏平政）進行整體評估，包括個人條件、選戰可能面臨的挑戰，以及支持度等面向，都還需要進一步討論。他強調，縣長選戰成敗由全黨共同承擔，主席也相當重視結果，提名必須審慎。

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蕭景田進一步指出，目前各方仍各自努力，尚未整合出單一人選，必須等提名確定後，才有條件進行後續整合與分工，因此短期內難以定案。

據了解，國民黨傾向以徵召方式產生人選，但黨內要角遲未形成共識，黨中央上週將謝衣鳯「晉升」為副秘書長，卻被謝拒絕，同時傳出黨中央可能徵召魏平政，引發謝等三人與基層反彈，謝衣鳯、柯呈枋與洪榮章並於本月十一日，共同連署發表聯合聲明，要求黨中央回歸在地徵召原則。

謝衣鳯雖早已表態爭取提名，但長輩卻不同意、不同意她參選，謝衣鳯的支持者近日不斷在網路與地方發聲，期待謝家唯才是用，不宜因家族顧慮而影響黨內提名布局，否則恐錯失整合時機，也讓基層支持者焦慮持續升高。

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