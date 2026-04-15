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    首頁 > 政治

    立院今協商兩大案 民進黨團：預算不是拿來吵的

    2026/04/15 05:30 記者林哲遠、陳政宇、羅國嘉／台北報導
    民進黨團幹事長莊瑞雄昨表示，預算不是拿來吵的，該過的預算要過，該做的國防要做，國家不能停擺。（資料照）

    民進黨團幹事長莊瑞雄昨表示，預算不是拿來吵的，該過的預算要過，該做的國防要做，國家不能停擺。（資料照）

    立法院長韓國瑜今將召集朝野協商，討論今年度中央政府總預算案及「國防特別條例草案」。民進黨團呼籲在野黨，預算不是拿來吵的，該過的預算要過，該做的國防要做，國家不能停擺。民進黨強調，國民黨為了「習鄭會」延宕總預算，至今已逾二二九天，嚴重影響民生與防災；與其擁抱中共糖衣毒藥，速審總預算才是真正惠國惠民。對於綠營的批評，國民黨團不回應。

    籲速審總預算 才是惠國惠民

    民進黨團幹事長莊瑞雄指出，總預算案延宕至今，已經影響到地方建設、社會福利與產業支持，許多該做的事情被迫卡關。預算不是拿來吵的，是用來做事、服務人民的錢，呼籲朝野停止政治空轉，讓該動的建設趕快動、該用的資源趕快到位。

    有關國防特別條例草案協商，莊瑞雄表示，國家安全沒有打折空間，更不能拿來討價還價，相關條例應回歸理性與專業，儘速完成審議，確保台灣的防衛能力。

    黨團書記長范雲說，台灣應加強防禦，國民黨卻為了鄭麗文個人地位，不敢參與軍購條例協商；現在鄭麗文已回台，希望儘快把全民安全放在最重要的事，通過不打折的國防特別條例。

    民進黨發言人林楚茵批判，國民黨為了「習鄭會」延宕總預算審查、阻擋軍購預算，心中只有個人歷史定位，毫無台灣國家利益，「司馬昭之心路人皆知」。鄭麗文已經返台，國民黨與其唱和中共毫無善意、只有統戰意圖的「惠台措施」糖衣毒藥，不如請藍委好好上班，速審總預算與軍購條例，才是真正的惠國惠民。

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