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    首頁 > 政治

    廈門翔安機場年底啟用 金門縣長：府會組專案小組因應衝擊

    2026/04/15 05:30 記者吳正庭／金門報導
    金門縣長陳福海昨首度在縣議會表態說，廈門翔安機場將於年底啟用，對金門可能帶來很多衝擊，將盡快邀集專家、民意代表，由縣府、議會共組專案小組正視這項問題。（記者吳正庭攝）

    金門縣長陳福海昨首度在縣議會表態說，廈門翔安機場將於年底啟用，對金門可能帶來很多衝擊，將盡快邀集專家、民意代表，由縣府、議會共組專案小組正視這項問題。（記者吳正庭攝）

    中共宣布涉台十項政策，其中包括「支援金門共用廈門新機場」，金門縣長陳福海昨天首度在縣議會表態說，廈門翔安機場將於年底啟用，對金門可能帶來很多衝擊，將盡快邀集專家、民意代表，由縣府、議會共組專案小組正視這項問題。

    針對翔安機場即將啟用，無黨籍縣議員董森堡十三日在縣議會質詢指出，翔安機場可能對金門產生直接影響，包括噪音污染、低空干擾、大量航空煤油燃燒產生氮氧化物與細懸浮微粒PM2.5空污排放物、海域生態、飛航安全與空域爭議，要求縣府六十天內提出因應對策；當時陳福海公出未與會。

    議員憂影響金門飛安、噪音

    無黨籍縣議員吳佩雯昨天說，金門如果能夠透過翔安機場的利多獲得各項發展，當然是好事，「但目前沒有」，而且馬上就要面臨年底因翔安機場啟用，引發飛安、航線重疊、空污、噪音等問題。

    吳佩雯質疑，將來如果遇到金門霧季或翔安機場航線調動，屆時是否會擠壓到金門班機的航線？金門機場是否要將航線讓給翔安機場？這些都是很大的問題，務必要向中央說清楚。

    吳佩雯說，翔安機場啟用將影響金門的飛安、航線、噪音等議題，縣府應進行評估及提出因應措施；她要求縣府對於如何向中央爭取加蓋防噪設備等經費計畫，在下次臨時會提出完整的專案報告。

    陳福海表示，翔安機場啟用後，未來金門會面臨很多衝擊，府會之間要組成一個專案小組，正視這個問題，也要邀集專家、民意代表一起來討論；對於董森堡提議在岸際架設檢測翔安機場班機噪音設備，陳福海表示認同。

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