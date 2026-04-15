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    首頁 > 政治

    抗議鄭習會 經民連批假和平 藍營青年軍反嗆 輕放綠營共諜連環爆

    2026/04/15 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    經民連等民團昨赴國民黨中央抗議鄭習會，高喊拒絕假和平真統一。（記者廖振輝攝）

    經民連等民團昨赴國民黨中央抗議鄭習會，高喊拒絕假和平真統一。（記者廖振輝攝）

    台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等團體昨在國民黨中央外抗議，批「鄭習會」假和平之名，推動「中國人限定版的台海和平制度框架」，幫中共總書記習近平推進「中華民族偉大復興」的中國對台兼併（統一）政策。多位國民黨市議員擬參選人在黨部前反嗆，經民連對綠營連爆共諜案輕輕放下，只會抹黑在野黨，令人不齒。

    台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強指出，國共兩黨一搭一唱，推動「中國人限定版的台海和平制度框架」，就是要強逼台灣人做中國人，還不許國際友盟聲援台灣。

    賴中強分析，「中國人限定版的台海和平制度框架」是一手棍子、一手胡蘿蔔，一邊鄭習會、一邊東海軍演。台灣如果不依國共共識進一步與中國「統一」，胡蘿蔔就會換成棍子，和平就會換成飛彈演習，這就是一個強逼台灣人做中國人的「和平框架」，台灣公民社會要向這種「中國人限定版的台海和平制度框架」，表達堅定的拒絕與抗議。

    國民黨北市議員楊植斗、北市議員擬參選人郭音蘭、李明璇、張延廷、賴苡任、滿志剛、李煥中在黨部前揮舞國旗，質問經民連對綠營連爆共諜案輕輕放下，還敢到國民黨中央黨部前抗議，只會抹黑在野黨，令人不齒。

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