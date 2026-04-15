批鄭麗文幫中共消滅中華民國背書 邱垂正：九二共識是併吞毒藥

陸委會主委邱垂正昨接受廣播節目訪問表示，鄭麗文將九二共識做為兩岸對話的前提，是在幫中共消滅中華民國背書，「這是併吞的毒藥，不是和平的解藥」。（翻攝直播）

國民黨主席鄭麗文上週與中共總書記習近平會面，國共兩黨宣稱堅持「九二共識、反對台獨」，鄭更喊出「台灣海峽內海化」和「兩岸和平框架」。陸委會主委邱垂正昨痛批，鄭將九二共識做為兩岸對話的前提，是在幫中共消滅中華民國背書，「這是併吞的毒藥，不是和平的解藥」。

邱垂正接受廣播節目訪問表示，鄭麗文前往中國時，陸委會事前多次提醒，呼籲要正視中共消滅中華民國的野心和意圖沒有改變，絕對不能配合中共政治劇本，淪為中共統戰工具；去了就應該反映台灣主流民意，當面要求中共停止軍機艦擾台及複合性施壓，正視中華民國存在事實，鄭完全沒做，反而低頭附和中共主張。

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邱垂正批評，這次國共領導人的互動，是以和平為名，相互呼應中華民族偉大復興、國家統一、兩岸同屬一中，這些對台統戰的政治倡議和敘事，陸委會感到非常遺憾。中共推動消滅中華民國的政治主張，鄭麗文卻宣稱要建立兩岸和平的制度化及和平框架。和平框架其實就是「統一框架」，用和平來包裝統一。

斥鄭對台敘事 完全迎合中共

邱垂正說，「這是把兩岸關係鎖進一中框架！」習近平已表明九二共識的核心在兩岸同屬一中，中共鞏固一中框架，鄭麗文仍不斷附和中共敘事。反倒國民黨以前還會講一中各表，但鄭只有在南京中山陵對著墓誌銘講中華民國的歷史，她與習近平見面時，「中華民國」、「自由民主」一次都沒提到，反而「民族復興」相關概念提了十七次，完全迎合中共對台敘事。

針對「九二共識、反對台獨」被國共當成通關密語，邱垂正指出，從北京角度而言，任何主張「主權互不隸屬」或「拒絕一國兩制」，或不願意附和其對台主張，都會被貼上台獨標籤。鄭麗文將九二共識做為兩岸對話的前提，是在幫中共為消滅中華民國背書，「這是併吞的毒藥，不是和平的解藥」。政府不可能接受中共所提政治條件協商，這等於是要消滅中華民國。

國民黨副主席蕭旭岑昨接受廣播專訪表示，鄭麗文在中山陵把兩岸中國人的歷史講很清楚，作為一個台灣人，要讓這樣的悲劇繼續下去嗎？如果要繼續找美國、日本這種第三方的外力來介入，只會把事情越弄越糟，「只要兩岸的中國人可以坐下來談，我們可以向世界展示我們有這個智慧、經驗來化解分歧」。

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