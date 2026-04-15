第16度獲公督盟評鑑優秀立委 蘇巧慧：繼續打拚 讓大家生活更好

公民監督國會聯盟公布立法院上個會期立委評鑑結果，民進黨立委蘇巧慧第16度獲評鑑優秀立委，不僅是她連續13會期獲得肯定，此次也獲公民評鑑第1名。（擷取自「蘇巧慧」臉書）

公民監督國會聯盟昨天公布立法院上個會期立委評鑑結果，民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧第十六度獲得優秀立委，且拿下公民評鑑第一名；蘇巧慧表示，她會繼續打拚，讓大家的生活更好、更便利。國民黨新北市長參選人李四川則發布影片，說明他為了輝達進駐北士科鬆綁法令，花費一年時間溝通。

蘇巧慧表示，她任內提出九項法案修正草案，其中「船舶法」修正草案已三讀通過，擴大保護我國海底通訊、電力電纜；她也提案成立「癌症防治基金」，擴大醫療及新藥補助，幫助癌症病友，並推動預算規模高達一一五三億元的「長照三．〇」今年上路，照顧更多長者。

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蘇說，她向中央爭取超過百億經費，推動新北大型建設，包含五股交流道改善工程、預計今年通車的捷運三鶯線、施工中的土城樹林線，以及多處校園、市民活動中心改善工程。

爭取輝達來台 李四川影片說歷程

李四川表示，輝達執行長黃仁勳曾感嘆說，全世界每個地方都希望輝達去設廠，「為何我要回來自己的故鄉，結果找一塊土地這麼困難？」當初他為了鬆綁土地的法令，足足花了一年時間，和行政院、內政部、台北市議會溝通。

李四川強調，面對輝達來台的難題，他排除萬難克服；未來他當新北市長，會修改不適宜的法令，鼓勵更多產業到新北生根，「因為我深知，做事從來不是繞路，而是去找到別人沒看見的那條路」。

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