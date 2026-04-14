馬英九基金會：台商捐款未入帳 蕭旭岑、王光慈 違紀事證明確

馬英九基金會發出聲明表示，會計師報告有來源不明的「台商捐款」，無入帳紀錄，律師報告認為前執行長蕭旭岑（見圖）、王光慈違反財政紀律事證明確。（資料照）

馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，並指派戴遐齡擔任代理執行長，基金會昨日召開臨時董事會，會後發出聲明表示，律師報告認為蕭、王兩人違反財政紀律的重大事證非常明確；會計師報告也稱事證中出現來源不明的「台商捐款」，無入帳紀錄。

蕭旭岑表示，他已經離開基金會，不再對這個議題發言，尊重董事會的內部調查結果。

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馬英九基金會三月廿七日召開董事會，與會董事同意由董事薛香川、尹啟銘、李德維成立三人專案小組調查。基金會昨召開臨時董事會，先由馬英九報告、戴遐齡報告，再由瀛睿律師事務所報告內部調查結果，以及黃翊華律師補充調查蕭、王涉嫌違反財政紀律的經過及內容。

儘管因董事未達法定人數，無法成會，但基金會律師主張，違反財政紀律的重大事證非常明確；會計師也提出基金會帳目調查報告，針對內部調查事證中，出現來源不明的所謂「台商捐款」，會計師事務所表示並無入帳紀錄，如真有收受「台商捐款」，就明顯違反財政紀律。

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