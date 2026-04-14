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    首頁 > 政治

    高金素梅涉詐領助理費案 親信張俊傑 延押2個月

    2026/04/14 05:30 記者張文川／台北報導
    無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費案，台北地院裁准高金助理張俊傑延押禁見兩個月，押期至六月十日。（資料照）

    無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費案，台北地院裁准高金助理張俊傑延押禁見兩個月，押期至六月十日。（資料照）

    無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費、違法輸入中國快篩試劑、利用協會詐領補助款，台北地檢署二月發動搜索約談，訊後諭令高金一百萬元交保，並聲請羈押禁見高金的國會辦公室前主任、現任助理張俊傑（歌手Matzka的岳父）獲准；由於張的押期將屆，北檢聲請延押，台北地院裁准延押禁見兩個月，押期至六月十日。

    北檢指出高金素梅團隊疑涉不法，據悉，偵辦方向有三：一是疑以人頭充任助理向立院詐領助理費；二是以人頭輸入非供己用的中國製快篩試劑；三為透過其成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」與廠商合作，向原民會、台電、中油申請補助款時浮報經費。

    檢調追查發現，張俊傑過去曾是高金的立委辦公室主任，現仍是其助理，他疑為協會實際負責人，是本案核心要角，除掌控補助款申辦流程，還涉利用女兒雲雅舜的帳戶收受補助款以掩蓋金流，並蒐集人頭名單供輸入中製快篩試劑，全案涉犯利用職務機會詐取財物、違反醫療器材管理法、刑法詐欺等罪。

    北檢今年二月搜索約談十七名被告，聲押禁見張俊傑獲准，諭令高金素梅一百萬元交保、雲雅舜與四名前助理高智偉、林怡君、露子吉尤、呂俠各五十萬元交保，持續偵辦中。

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