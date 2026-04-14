李貞秀要求給錢才辭立委 陳宥丞：踩到黨無法接受底線

民眾黨中評會昨正式開除李貞秀黨籍，副主委陳宥丞受訪直言，李「要錢」才辭立委，踩到黨「無法接受的底線」。（記者廖振輝攝）

民眾黨中配立委李貞秀因國籍與戶籍爭議、直播失言及高虹安助理費檢舉風波遭檢舉，中評會昨正式開除黨籍；中評會副主委陳宥丞受訪直言，李「要錢」才辭立委，踩到黨「無法接受的底線」。

民眾黨昨召開中評會，討論李貞秀違紀案裁處，最終在七位委員一致同意下，正式開除她的黨籍。中評會副主委陳宥丞會後受訪指出，李貞秀認為她不會做出傷害民眾黨的事情，也知道她必須保護前主席柯文哲，更知道有民眾黨才有她；但陳認為，李在對談過程中受制個人主觀情緒，認為這樣的「委屈」要有對價性，應有人為她辭職負責，因而爭取辭任不分需立委的「對價」要求，「並不是針對本黨，也不是針對柯文哲，而是她認為」。

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陳直言，身為民眾黨不分區立委，身為台灣的公職，可能是她文化上面的「水土不服」，或者她對立委職權不了解，強調這件事情不管是在任何政黨「都不可能接受」，也是民眾黨「沒有辦法接受的底線」；有明確證據、足以讓中評會做出如此裁示，過程經得起檢驗。「希望她能夠繼續跟我們站在一起，而不要轉身跟撒旦為伍、更不要跟魔鬼共舞」。

黃國昌：李表現「未達標準」

在中評會決議前，民眾黨主席黃國昌昨上午於網路節目專訪被問及李貞秀案以及李至今問政表現，他直言李表現「未達標準」，強調黨內很多同志、支持者共同的期待與心聲及外界聲音，他和柯「都聽到了」；黃更證實柯前陣子確實和李懇談、他也知曉懇談結論，重申不分區立委是來幫人民爭取權益，不是來爭取個人權益，「這件事情非常重要」。

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