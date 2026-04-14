自由日日Shoot》綠委：李貞秀之亂 民眾黨咎由自取 質疑民眾黨人從政只為利益錢財

李貞秀立委解職流程

民眾黨中配立委李貞秀昨被開除黨籍，民進黨立委吳思瑤痛批，李貞秀之亂，民眾黨咎由自取，民眾黨不敢以雙重國籍開除李貞秀，就是害怕得罪中國。她也質疑，從前主席柯文哲貪瀆到李貞秀的討價還價，民眾黨人從政難道都是為了利益錢財？

柯文哲在二〇二四年立委選舉時擬將中配徐春鶯列入不分區立委名單，檢調發現，徐長期與上海市統促會副主任等官員密切往來，並與其討論李貞秀「接班布局」，徐因涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，被依「反滲透法」等罪嫌起訴。

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李貞秀今年進入國會後，被發現違反「兩岸條例」，在登記參選立委時有中國和台灣「雙重戶籍」，更違反「國籍法」未放棄中國籍，行政部門認定其不具立委資格。然而，李貞秀仍挾中配身分大鬧立院內政委員會；如今卻因違反黨紀被開除，包含檢舉新竹市長高虹安涉貪案、開直播爆料高虹安收柯文哲七百萬等。

吳思瑤：李須離開立院 是因謊報國籍

吳思瑤批評，民眾黨就是內鬥的政黨，內部明爭暗鬥，樂此不疲，更是貪財的政黨。她強調，捍衛國家法治是最高原則，李貞秀必須離開立院是因為謊報國籍，違反「國籍法」行詐社會；民眾黨開除李貞秀，等於也救了立法院長韓國瑜，無能的韓國瑜說要朝野協商解決李貞秀問題，如今順勢解套了。

民進黨立委林俊憲分析，李貞秀走人有一個先決條件，就是中共要先找到人能接替她的工作。回顧徐春鶯起訴書，當初中共覺得國民黨「沒救了」，轉而選擇民眾黨，才衍生出一系列爭議中配進不分區的事件；如今國民黨主席鄭麗文帶領國民黨，親自進京面聖突然「有救了」，那中共還需要前景堪憂的民眾黨嗎？

林俊憲：李走人 代表中共放棄民眾黨

他強調，台灣真正的對手從來就只有一個，只不過是代理人換來換去罷了。反過來看，李貞秀走人，也代表中共正式放棄民眾黨，畢竟實力、席次差距擺在那，能直接控制大藍，為何要浪費資源在小藍身上？

民進黨立委吳思瑤痛批，李貞秀之亂，民眾黨咎由自取，民眾黨不敢以雙重國籍開除李貞秀，就是害怕得罪中國。（記者廖振輝攝）

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