中共「惠台」措施》張榮恭：台灣政府應善意回應

國民黨副主席張榮恭。（資料照）

中共中央台辦前天宣布十項「惠台」措施，包括推動恢復上海、福建民眾赴台個人旅遊；陸委會副主委梁文傑昨指出，我方先前曾呼籲啟動「小兩會」協商恢復團體行，對方全無回應，質疑是口惠而實不至。對此，國民黨副主席張榮恭表示，不管是「鄭習會」或十項惠台措施，民進黨及賴政府的反應都非常負面，既然大陸表示了善意，台灣政府也應該用善意來回應。

張榮恭說，國民黨可以作為橋樑，只要積極回應、善意表態，才是好的開始，不要用什麼「糖衣毒藥」、「兩岸關係國共化」來形容，民進黨政府若願意善意回應，為民眾利益著想，朝野就兩岸關係和平發展進行良性競爭，台灣整體利益必將獲得加倍提升。

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張榮恭舉例，他二〇〇五年二月奉時任國民黨主席連戰之命，赴中探詢北京是否同意兩岸首度春節包機直航，獲得正面訊息，並據此推動，當時國民黨是在野黨，直航也需當時的陳水扁政府批准同意。換句話說，國民黨促成、民進黨同意，功勞簿上也會有民進黨政府的一筆，歷史不會忘記，如果不釋出善意，講一些枝枝節節的事，台灣人民會有嚴正的評判。

至於十項惠台措施，是否要認同九二共識、反對台獨才能做？張榮恭表示，民進黨政府只要宣布這是一種善意，兩岸接著就可以有很多互動來促成，大陸宣布這十項惠台措施時，沒有所謂九二共識、反對台獨，農產品上不會寫九二共識、反對台獨，兩岸能夠良性循環，對台灣絕對是有利的。

張榮恭指出，各國都有一中政策，儘管與大陸主張的一中原則不盡相同，但是談的都是一個中國，台灣處於兩岸關係的核心地帶，不可能沒有處理一個中國的方法，從一九九二年以來，就是九二共識來處理一個中國，可以讓兩岸求同存異，鄭重呼籲民進黨政府好好思考，不要見不得別人好。

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