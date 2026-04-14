官員：中共特留金門專用航廈搞統戰

鄭習會後，中共12日宣布10項「惠台」措施，包括恢復上海、福建居民赴台個人旅遊，支援金門共用廈門機場。（彭博資料照）

鄭習會後，中共宣布十項涉台措施，包括推動福建沿海地區，同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，支援金門共用廈門新機場。熟稔國安的官員昨受訪批評，中共為遂行統戰，準備在廈門翔安機場留一個專用航廈給金門使用，更盤算蓋一座橋直通金門。

力圖將金門拉入廈門兩岸融合示範區

廈門翔安機場位處大嶝島東南端，緊鄰金門島，中共規劃預留金門專用航廈、金門跨海通道接口，並配套規劃廈金大橋（廈門段）、泉金高速公路等交通要道接入機場。此外，未來考慮規劃高鐵與其他陸空交通方式對接金門，力圖將金門拉入廈門的兩岸融合發展示範區。

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我官員指出，中國在廈門興建翔安國際機場，預定今年底完工啟用，中共台辦所說的「支援金門共用廈門新機場」，主要就是鎖定金門，要讓金門人有共用的機會。官員透露，中共已和金門人提及，希望金門將來利用廈門翔安機場出國，甚至要留一個航廈給金門專屬，這些都是統戰的說法。

國安局長蔡明彥昨表示，中共在政治操作上會強調台灣外離島民眾與中國民眾能享有同等使用機場的權利，這是中國的政治宣傳操作。

官員強調，這是一整套的，中共後續會有很多基礎設施的配合，譬如先讓金門共用機場，之後再推廈金大橋。而且翔安機場蓋好後，中共會從廈門蓋一座橋到翔安機場，也會興建捷運或高鐵拉到機場。

「廈金通橋是中共一廂情願說法！」官員批評，從廈門翔安機場到金門相關工程涉及兩岸及國安問題，若要動工必須台灣政府點頭同意。

官員表示，不管是通水、通電、通氣、通橋的「四通」或廈門機場共用，全都涉及國安議題及政府公權力事項，不可能透過國共平台促成，民進黨執政不可能配合中共促統促融。

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