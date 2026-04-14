賴4/22 出訪非洲友邦史瓦帝尼

賴清德總統四月二十二日將親自率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，外交部次長吳志中昨說明行程規劃。（記者廖振輝攝）

賴清德總統四月廿二至廿七日將親自率團展開「台史同慶，攜手共榮」之旅，出訪非洲友邦史瓦帝尼王國出席史王登基四十週年暨五十八歲華誕相關慶典，總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍隨行。這是賴總統任內第二度出訪，也是首度踏上非洲大陸，行程直飛不過境，並將避免飛越中東地區。

總統府發言人郭雅慧、外交部次長吳志中昨召開記者會說明行程規劃。郭雅慧表示，賴總統期許此行達成三項共榮目標：安全共榮、經濟共榮、數位共榮。

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安全共榮方面，郭雅慧說，台史在農業、公衛、教育、婦女賦權及再生能源等領域累積具體豐碩成果，未來將進一步合作興建戰略儲油槽，提升史國能源安全。郭說，其次是經濟共榮，史瓦帝尼是非南關稅同盟及非洲大陸自由貿易區的重要成員，未來台灣將在史國推動台灣產業創新園區，協助台商佈局全球，並連結非洲市場，為當地創造更多的就業機會，打造堅實互惠的戰略夥伴關係。數位共榮則是期盼協助史瓦帝尼引入智慧醫療以及遠距醫療系統，跨越地域限制、縮短數位落差。

吳志中指出，賴總統將會晤史王恩史瓦帝三世並舉行雙邊會談、簽署聯合公報，以及見證兩國外長簽署中華民國台灣政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定等；賴也將聽取台灣產業創新園區及戰略儲油槽簡報、見證台商簽署投資意向書、視察駐史瓦帝尼的醫療團智慧醫療門診，出席婦女創業小額信貸循環基金成果等活動。

對比中國在非霸權式擴張

涉外人士：凸顯「台灣模式」可貴

涉外人士認為，賴總統此行將與中國在非洲的霸權式擴張形成強烈對比，凸顯「台灣模式」的可貴，並放大台灣在全球南方的外交價值。他說，北京近年透過一帶一路與中非合作平台，積極擴張在非洲的政經影響力，但根據世界銀行數據，撒哈拉以南非洲陷入債務困境或高風險的國家，已從二〇一四年的八國升高到去年的廿三國，接近全區一半，反映部分非洲國家在外部融資與債務壓力下的結構性風險。

吳志中在答覆媒體詢問時也表示，此次行程採取直飛、沒有過境規劃，為避免危險，將不會飛越中東地區；至於與其他國家元首會面的規劃，他說，賴總統將出席史王登基四十週年及五十八年華誕雙慶典，自然會在現場與其他國家元首見面、意見交換。

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