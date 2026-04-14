《藍新北議員初選》蕭敬嚴停權1年 仍具參選資格

國民黨新北市議員選舉第十一選區（汐止、金山、萬里）黨內初選，昨起一連三天進行電話民調，但該區擬參選人蕭敬嚴遭檢舉違反黨紀，新北市黨部裁定停權一年處分，已送黨中央考紀會核備。蕭敬嚴回應，將提出申訴；市黨部表示，最終結果未定前，其參選資格不受影響。

市黨部︰蕭有申訴空間

蕭敬嚴批評，被檢舉違反黨紀案，是有心人士因應黨內初選操作的抹黑奧步，先透過匿名側翼網軍惡意剪輯政論影片，用移花接木方式造謠攻擊，再用網路霸凌和網軍帳號機器人洗版，製造寒蟬效應，最後透過新聞媒體鋪天蓋地報導。

請繼續往下閱讀...

蕭敬嚴強調，目前議員黨內初選資格仍然有效，呼籲支持者在家顧電話，他一定會提出申訴，若地方黨部無故停止初選，將訴諸司法，守護黨員權利。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，此案為市黨部送交中央考紀會核備，雖然已確認處分，但是蕭敬嚴仍有申訴空間，在最終結果未定前，其參選資格不受影響。

初選電話民調照常

黃志雄說，四月十三日至十五日的黨內初選電話民調照常進行，不會因考紀案而中止；待民調完成後，蕭敬嚴仍可依程序提出申覆，由黨中央再行審議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法