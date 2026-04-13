為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蘇巧慧板橋市場傾聽基層聲音 李四川中和參與緬甸浴佛祈福

    2026/04/13 05:30 記者羅國嘉、黃政嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川到中和出席緬甸新年浴佛祈福活動。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川到中和出席緬甸新年浴佛祈福活動。（記者黃政嘉攝）

    新北市長選戰升溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天上午前往板橋青翠市場掃街，隨後南下苗栗，陪同總統賴清德參拜白沙屯媽祖；國民黨新北市長參選人李四川出席中和區緬甸新年浴佛祈福活動，強調會按照選舉步驟，與所有年齡層接觸。

    蘇巧慧昨在新北市議員石一佑、山田摩衣、戴瑋姍、黃淑君及議員參選人李昆穎、陳俊諺陪同下拜票。蘇巧慧表示，新北隊已展開第二輪市場拜訪，透過第一線與民眾互動，傾聽基層聲音，並以滿檔行程展現活力，主打新世代領導力、協調力，爭取市民支持。

    針對民眾黨新北市長參選人黃國昌稱藍白整合將於四月底定案，蘇巧慧回應，無論對手節奏如何，她始終是以「一對一對決」的態勢做足準備，不會受他人步調影響，民進黨「新北隊」將以長跑耐力進行短跑衝刺，在選前倒數二三〇天內，以務實政策與行動向市民證明。

    另外，李四川目前規劃市場掃街的公開行程較少，他說，距離選舉還相當久，他尚未參選時，每週六、日都陪太太去市場，豬肉攤商還說「我認識你」，他一定會按照選舉步驟，和所有年齡層接觸。

    關於新北藍白合，李四川回應，這幾天會跟黃國昌接洽，原則上會結合所有不分黨派的力量，四月底一定會有結果。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧到板橋市場掃街與民眾熱情握手寒暄。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧到板橋市場掃街與民眾熱情握手寒暄。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播