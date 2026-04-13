蘇巧慧板橋市場傾聽基層聲音 李四川中和參與緬甸浴佛祈福

國民黨新北市長參選人李四川到中和出席緬甸新年浴佛祈福活動。（記者黃政嘉攝）

新北市長選戰升溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天上午前往板橋青翠市場掃街，隨後南下苗栗，陪同總統賴清德參拜白沙屯媽祖；國民黨新北市長參選人李四川出席中和區緬甸新年浴佛祈福活動，強調會按照選舉步驟，與所有年齡層接觸。

蘇巧慧昨在新北市議員石一佑、山田摩衣、戴瑋姍、黃淑君及議員參選人李昆穎、陳俊諺陪同下拜票。蘇巧慧表示，新北隊已展開第二輪市場拜訪，透過第一線與民眾互動，傾聽基層聲音，並以滿檔行程展現活力，主打新世代領導力、協調力，爭取市民支持。

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針對民眾黨新北市長參選人黃國昌稱藍白整合將於四月底定案，蘇巧慧回應，無論對手節奏如何，她始終是以「一對一對決」的態勢做足準備，不會受他人步調影響，民進黨「新北隊」將以長跑耐力進行短跑衝刺，在選前倒數二三〇天內，以務實政策與行動向市民證明。

另外，李四川目前規劃市場掃街的公開行程較少，他說，距離選舉還相當久，他尚未參選時，每週六、日都陪太太去市場，豬肉攤商還說「我認識你」，他一定會按照選舉步驟，和所有年齡層接觸。

關於新北藍白合，李四川回應，這幾天會跟黃國昌接洽，原則上會結合所有不分黨派的力量，四月底一定會有結果。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧到板橋市場掃街與民眾熱情握手寒暄。（記者羅國嘉攝）

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