國民黨宜蘭選舉提名 張勝德、陳美玲未登記

國民黨宜蘭縣黨部今年底選舉黨內提名登記已經截止，議長張勝德、宜蘭市長陳美玲、頭城鎮長蔡文益、有意角逐員山鄉長的縣議員黃雯如等藍營大咖都未登記，至於壯圍鄉、三星鄉鄉長各有二人登記，縣黨部將在十六日協調。

國民黨宜蘭縣黨部縣議員及鄉鎮市長登記提名作業十日截止登記，事後未公布登記名單。爭取縣長提名失利的議長張勝德昨天證實，他沒有辦理議員提名登記，但服務鄉親的心意不變，另尋求連任的宜蘭市長陳美玲、頭城鎮長蔡文益、積極為員山鄉長選戰布局的黃雯如也未登記，引起地方關注。

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知情人士分析，張勝德、陳美玲、蔡文益、黃雯如等藍營政治人物，擁有雄厚基層實力，雖然沒有辦理提名登記，國民黨宜蘭縣黨部日後可能採取徵召參選。黃雯如受訪時表示，她的目標沒有改變，會持續勤走基層，爭取更多選民認同。

壯圍鄉長選舉方面，有鄉公所秘書張家豪、前鄉代會主席詹旺彬妻子張秋香完成登記，三星鄉有鄉公所秘書江淳銘、鄉代曾茂照爭取提名，縣黨部如果協調不成，將進入初選。

依照國民黨宜蘭縣黨部作業期程，黨內登記十日截止，十六日辦理協調會，若有初選將在二十日至五月十六日民調，五月十七日公布結果。

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