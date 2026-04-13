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    首頁 > 政治

    鄭習會配合統戰 台灣基進：藍營只為選舉利益

    2026/04/13 05:30 記者王姝琇／台南報導

    國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共中央台辦昨宣布十項惠台措施，台灣基進台南黨部主委吳依潔認為，鄭所說的「鄭習會」和平紅利，都是為政黨選舉利益，並非站在台灣人民及國家利益考量。

    將參選南市議員的吳依潔表示，鄭麗文提到「她所做的一切都會化為（此次地方）選舉選票」，清楚顯示她口口聲聲說的「鄭習會」和平紅利，其實都只為了自己政黨的選舉利益，並非站在台灣人民及台灣的利益作考量。

    吳依潔說，鄭還提及台灣各行各業與中國已中斷十年交流，是在為台灣百工百業著想，但鄭似乎是選擇性失憶，近年台灣農漁業已被中國透過「養、套、殺」的方式要脅，例如以「台灣石斑魚食安檢定不合格之名」行「經濟統戰之實」，想要制裁台灣，虱目魚、鳳梨也是血淋淋的例子，​鄭顯然尚未看清中共伎倆，要投共不要拉著台灣人民的未來陪葬。

    吳依潔強調，台灣基進昨到桃園機場召開抗議記者會，反對鄭麗文以中國國民黨主席身份，擅自與中共進行條件交換，鄭麗文與中共的交易並不代表台灣人民真實的聲音，台灣基進會藉由抗議來讓世界知道台灣真正的心聲。

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