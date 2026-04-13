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    首頁 > 政治

    《柯建銘子弟兵》民進黨竹市北區議員初選 戴振博落馬

    2026/04/13 05:30 記者洪美秀／新竹報導

    民進黨新竹市黨部進行北區議員提名初選市話全民調，在緊繃激烈的四搶三中，前立院總召柯建銘助理戴振博落馬，昨黨部公布的民調結果，第一名林士凱、第二名曾國維、第三名戴振博、第四名楊玲宜。由於有女性提名保障，可望由林士凱及曾國維和楊玲宜獲提名參選北區議員。

    民進黨新竹市黨部昨公布北區議員提名民調結果，現任議員楊玲宜拿到三七六分，新人林士凱七一一分，戴振博四五七分，曾國維五百分。經綜合民調結果，排序依次為林士凱、曾國維、戴振博、楊玲宜。但因北區有女性保障提名，可望由林士凱及曾國維和楊玲宜獲提名，但仍需由黨部召開執評會公布。

    戴振博昨在臉書發文感謝牽成的老闆柯建銘和一路並肩作戰的夥伴和志工，讓這段初選過程充滿溫度與力量。雖沒能通過初選，但已打完這場美好的仗，大家都盡力了。

    戴振博並提到許多市民對地方發展的期待與建議，這些聲音他都牢牢記在心裡，未來會持續努力、持續前進，繼續關心新竹市。

    戴振博未能出線，象徵新竹市後柯建銘時代悄悄來臨。此次初選戴振博背後是柯建銘所支持，新人林士凱與現任議員楊玲宜背後是前市長林智堅所支持，新人執評委曾國維背後則有綠營湧言會，戴振博的出局被外界解讀是後柯建銘時代來臨，隨著年輕世代崛起及新竹市藍白合政治勢力操作，綠營北區議員年底提名三席若要三席全壘打，恐怕才是真正的硬仗。

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