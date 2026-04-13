藍營彰縣提名之亂 謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章連署促徵召在地

彰化縣府參議柯呈枋（左起）、立委謝衣鳯、工策會總幹事洪榮章等三人連署，建請黨中央從三人中徵召擇優參選縣長。（民眾提供）

國民黨彰化縣長提名僵局再掀波瀾，從中國返台的國民黨主席鄭麗文，是否拍板決定提名前考紀會主委、律師魏平政？最早爭取提名的立委謝衣鳯、彰化縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章三人前天（十一日）連署「聯合聲明」，呼籲鄭麗文與黨中央回歸在地原則，在三人之中擇優徵召，為後年總統大選奠立穩固基礎。

魏平政重申非「空降」

對此，魏平政重申他不是「空降」，他的家人、家族工廠一直在彰化，他只是被派到台北做國貿，行銷社頭在地織襪，也成功打進國際市場。他強調，黨中央到目前都還沒有決定徵召人選，他若被徵召一定全力以赴；若徵召其他人，他也會全力輔選。

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謝衣鳯等三人於「回歸在地徵召、團結守護彰化，才能反轉贏回二〇二八」聯合聲明中指出，盛傳國民黨可能採行「空降」人選（徵召魏平政），引發基層不安與明顯反彈聲浪，彰化選民結構向來重視在地經營與長期互動，若忽略地方連結，恐造成基層動員斷層，削弱整體戰力。

三人強調，三人皆具備「即戰力」，足以承擔選戰重任，中央若完成徵召，「其餘同志亦將以大局為重」，全力整合，請中央「回歸在地徵召原則」。

彰化縣黨部主委蕭景田對此表示，這是正向發展，代表黨內看好持續執政的機會，良性競爭是好事，縣黨部是執行者，只要中央拍板提名，黨部一定全力輔選，不會針對特定人選表態。

謝衣鳯則說，外傳黨中央就要徵召魏平政，引發基層民代不解與反彈，三人才緊急共同發表聲明，希望主席鄭麗文能了解地方真正聲音。

洪榮章說，基層對空降人選的反彈力道超乎預期，連署是順應民意，魏平政並非不好，但在地連結時間相對短，基層期待提名長期耕耘的在地人選。

柯呈枋表示，徵召制度應回歸初衷，推出「最在地、最強」的人選，提名若再延宕，恐影響整合節奏，地方盼望中央傾聽真正的民意。

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