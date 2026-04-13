惠台措施》中國今天給明天禁 周春米：台灣人看破伎倆

屏東縣長周春米。（資料照，記者羅欣貞攝）

國民黨主席鄭麗文在鄭習會後，中共中央台辦昨日宣布十項惠台措施，鄭宣稱是「選舉大利多，且會化為選票」；問鼎連任的民進黨籍屏東縣長周春米、民進黨台南市長提名人陳亭妃都批評，國民黨將糖衣毒藥送進台灣。國民黨屏東縣長參選人蘇清泉說，對鄭的說法樂觀其成；國民黨台南市長參選人謝龍介認為，中間選民能感受到和平是有機會實現的。

周春米表示，中國一向用政治掌控自由貿易市場，過去片面宣佈禁止台灣農漁產品輸入、禁止來台觀光、減少航班等，讓很多台灣農漁民、企業、觀光產業吃盡苦頭，這種「今天給、明天禁」的風險，台灣人曾經歷過，也知道無法承受。周春米指出，現在國民黨要把中國裹著糖衣的毒藥再次送進台灣社會，甚至以「和平」為名，企圖幫著中國瓦解台灣人保護土地的意志，相信台灣人民都會看破這種伎倆。

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立委陳亭妃也透過服務處提醒，「小心中國包著糖衣的毒藥。」她表示，鄭麗文自我催眠的說法矮化自己，台灣人民絕對無法認同，「哪來的選舉利多？鄭根本就是自欺欺人。」

國民黨立委蘇清泉則表示，只要是對農、漁民好，「都是我們一直在努力的」，對於鄭麗文「化為選票」的說法，他樂觀其成。

蘇清泉：對鄭說法樂觀其成

立委謝龍介說，鄭麗文的論述具有歷史感及國際視野框架，習總書記則展現近年來最溫和的措語，可看出這次和平的主題，兩岸都有在努力，相信中間選民可以感受到和平是有機會實現的，需要為政者更多的善意及努力，民進黨不願做、不肯做，至少也不需要再讓台海加深敵意、升高風險，相信民眾都會看在眼裡。

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