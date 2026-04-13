批國民黨已淪共產黨駐台支部 綠委：假惠台真害台 共產黨公然介選

鄭麗文與習近平會面後，中共發布10項促進兩岸交流合作措施。（美聯社）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，再次重申是對選舉的「大利多」；中共中央台辦昨隨即宣布十項惠台措施。民進黨立委吳思瑤直言，國民黨已經淪為共產黨駐台支部，鄭麗文路線就是習近平意志。民進黨發言人李坤城也痛斥，國民黨主席鄭麗文在中國極力配合中共演出，甚至化身「習辦發言人」，再度證明「國共協力」只會對台灣造成傷害而已。

吳思瑤指出，國民黨已經淪為共產黨駐台支部，「假和平真投降」、「假惠台真害台」。鄭麗文一再預告習鄭會將是選舉利多，顯見共產黨以惠台措施力助國民黨，毫不避諱公然介選，年底大選將淪為台灣價值與共產威權的對決，台灣社會應全力集體反中介選。吳強調，十項惠台措施不過是換湯不換藥的老戲重唱，況且以中國說翻臉就翻臉，「今天開放、明天封鎖」的黑紀錄，台灣社會及產業已有抗體，不會再輕信買單。

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民進黨立委黃捷也痛批，所謂「惠台措施」就是對台PUA，「以商逼政、以經促統」。台灣過去十年來，積極拓展國際市場，對中經貿依存度降低，股市也屢創新高，國民黨還活在依賴中國的迷思中，只有強化自身實力並與國際連接，才能確保台灣的未來。

李坤城指出，中共不講道理、把兩岸交流當「統戰籌碼」與「施壓武器」，對台灣毫無「善意」可言，明顯只想透過獨裁者的「欽點御賜」，增加未來統戰與施壓台灣的工具，並藉此分化台灣社會、介入年底選舉；中共的「故伎重施、黔驢技窮」，台灣人不會再上當。

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