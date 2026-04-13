鄭習會當日 共機艦擾台達高峰 》學者：中共新的「和戰加壓」手法

鄭麗文訪中期間共機艦擾台次數

國民黨主席鄭麗文七日至十二日赴中訪問，並於十日與中國國家主席習近平會晤。鄭訪中期間合計多達九十一架艘次共機艦擾台，鄭習會當日，擾台機艦數量更達到高峰。學者分析指出，這屬於中共新的「和戰加壓」手法、「胡蘿蔔與棒子策略」，中國不會因為政黨交流而降低軍事壓力，軍事壓力是在為中國設定的「和平」路徑提供正當性。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，中共「和戰加壓」手法屬於新的樣態，如今中國宣佈「十項惠台方案」，正是在「和」的方面加壓，顯示中國透過國共合作，欲弱化台灣的民心與心防。

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鄭麗文訪中期間，每日都有共機、共艦擾台，經統計，我方共偵獲三十五架次共機擾台（其中三十一架次逾越中線），另偵獲擾台的共艦四十七艘次、中共公務船九艘次。

中國不會因政黨交流降低軍事壓力

蘇紫雲分析，北京對鄭麗文的訪問與對台施壓是並行的，國民黨「有和平才能躺平」宣傳片沒有成效，和平的概念其實是投降；在鄭麗文訪問期間，中國仍派出船艦、軍機騷擾台灣。蘇認為，對話不能天真，台灣面對威脅者的做法，竟然還會說「他其實有好的一面」，台灣應擺脫這種集體的斯德哥爾摩症候群。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪指出，共機擾台並非隨政治互動起伏，而是長期存在的常態，對中國來說，軍事行動本是整體對台政策的一部分，不會因為單一訪問行程而改變。洪指出，中國對台一向採取「胡蘿蔔與棒子策略」，交流與經貿等惠台措施提供誘因，軍事行動則維持壓力，兩者同時存在。鄭習會當天共機擾台達到高峰，是「胡蘿蔔與棒子策略」的具體呈現，中國不會因為政黨交流而降低軍事壓力，軍事壓力同時也在為中國所設定的「和平」路徑提供正當性。

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