蕭美琴：國防不只買武器 更是投資台灣未來

副總統蕭美琴昨天表示，和平必須建立在守護自己的實力之上，這不只是單純的「花錢買武器」，更是一項「投資台灣未來」的重大戰略。圖為蕭日前出席智慧城市展暨淨零城市展聯合開幕活動。（資料照）

和平必須建立在守護自己的實力之上 不能靠施捨

副總統蕭美琴昨天表示，沒有任何國家能靠放棄國防、妥協退讓，來換取真正的和平，和平必須建立在守護自己的實力之上，這不只是單純的「花錢買武器」，更是一項「投資台灣未來」的重大戰略，期盼朝野在國安議題凝聚共識，讓行政院版的國防特別條例與預算能順利推進，確保台灣長遠的繁榮、和平與自由。

請繼續往下閱讀...

美國夥伴高度支持台灣發展

我們更沒有置身事外的理由

蕭美琴在社群發文指出，近日美國在台協會（AIT）處長谷立言接受媒體採訪，真切地表達美國對台灣國防自主與產業發展的堅定支持，當國際夥伴都如此支持台灣的安全與未來時，身為這塊土地的主人，我們更沒有置身事外的理由。回顧人類歷史，從來沒有任何國家，能靠放棄國防、妥協退讓，來換取真正的和平，「和平不能依賴他人的善意施捨；真正的和平，必須建立在我們擁有守護自己的實力之上。」

蕭美琴表示，當前威權主義的擴張是不爭的事實，如果我們此刻弱化自己，不僅會讓在前線守護家園的國軍弟兄姐妹失去後盾，更會讓國際社會質疑我們自我防衛的決心，這不只是單純的「花錢買武器」，更是一項「投資台灣未來」的重大戰略，透過這筆預算，台美長期的安全合作即將迎來關鍵的轉型，我們與美國的防衛裝備合作模式，已從過去的買售關係，轉型為合作開發與在地生產的夥伴關係。

蕭美琴說明，在美方的推動與信任下，我們不僅成為美國海外唯一的無人機認證點，許多本土企業更成功打入全球軍工關鍵零組件的市場，這也代表國防投資將成為帶動台灣工業多元應用的強大引擎，讓國防自主的能量，實質轉化為民間經濟成長的動力。這不僅是一條全新的路徑，更是落實「全社會防衛韌性」最堅實的基礎。

最後，蕭美琴喊話說，期盼朝野政黨能在國安議題上凝聚共識，讓行政院版的國防特別條例與預算能順利推進。面對國家安全，我們是一家人，我們都在同一條船上，沒有分化與內耗的本錢，只要我們團結一致，一定能厚植台灣的實力，確保我們長遠的繁榮、和平與自由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法