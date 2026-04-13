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    首頁 > 政治

    中共惠台措施》影視產業界：看不懂有惠到哪裡？

    2026/04/13 05:30 記者楊媛婷、陳彥廷、黃宜靜、李紹綾、廖俐惠／綜合報導
    中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施中，包括：推動恢復上海、福建居民赴台自由行等措施；示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施中，包括：推動恢復上海、福建居民赴台自由行等措施；示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    中共中央台辦於鄭習會後，昨宣布十項「惠台」措施，包括農漁產品進口、自由行試點、影劇播出等項目。對此消息，農漁業者反應冷淡，認為中國檢疫制度不透明，風險太高；觀光業者表示，樂觀其成、對台灣各行各業有幫助；台灣影視產業界有人質疑「我看不懂有惠到哪裡？」

    農貿業者表示，許多台灣農產品包裝場仍在觀望，除擔憂中國隨時翻臉禁運，也認為中國檢疫不透明，像智利輸入中國市場的櫻桃就多次被嚴查而慘賠，而且中國當地已種植鳳梨或鳳梨釋迦等許多台灣水果都是風險。

    漁民反應冷淡 觀光業認有幫助

    屏東陳姓漁民說，中共頻繁利用養殖魚種的各種非關稅貿易壁壘對付台灣，這種「一下打臉、一下摸頭」的模式，讓漁民早就知道市場不該單押在中國，因此配合政府尋求出路，近年石斑魚排外銷到美國，龍虎斑進軍日本甚至中東，漁民寧願多費點檢疫功夫外銷這些高消費力國家。

    至於觀光業，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會榮譽理事長蕭博仁表示，對於此次開放上海、福建居民赴台自由行「樂觀其成」。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽分析，上海與福建屬於出境旅遊較為成熟的市場，自由行旅客可自行規劃旅程，比起團客「一條龍」服務、且多集中於固定景點，對於台灣各行各業有更多幫助，有整體觀光效益。

    對於中共向台灣影視圈招手，廣電公會理事長汪威江點破現狀：「引進政策一直有，只是苦於沒流量。」不具名資深製作人則透露，中國採購台劇價格大不如前。他強調，政策口號難敵營利考量，也隨時會因兩岸政治言論而翻盤，「我對他們是完全不信任。」

    《零日攻擊》製作人鄭心媚坦言「我看不懂有惠到哪裡」，認為台灣影視進軍中國最大的阻礙就是「審批制度」，若是這個障礙沒有拆除，對台灣影視來說跟之前沒兩樣。她有感而發，「在自由的土壤下長出來的台灣影視作品，絕對都是擁有具備民主自由價值的健康而正向以及製作精良的作品。」

    另一名匿名的金獎常客笑說中國的惠台政策是老調重彈，他也提醒，此次鄭習會的結果，帶回來的或許不是「利多」，而是「警訊」，因為香港電影人才就是這樣被吸乾的。

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