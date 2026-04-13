農業部：中國非農產外銷穩定市場

農業部表示，二〇二一年起，中國在毫無預警且無通知下，陸續禁運台灣鳳梨、釋迦、柑橘水果、石斑等農漁產。（資料照）

中國公布對台十大措施，稱「在九二共識、反台獨基礎上」，提供符合檢疫的台灣農產品輸入便利，提供台灣遠洋漁船停泊碼頭等。農業部昨表示，中國數次無預警且不符國際規範、無科學依據就禁運我國農產品，具高度風險與不確定性，我國將持續拓展多元市場。

農業部表示，二〇二一年起，中國在毫無預警且無通知下，陸續禁運台灣鳳梨、釋迦、柑橘水果、石斑等農漁產，更忽視我方多次希望諮商並恢復兩岸農產貿易要求，在中國恢復部分產品輸入後，也僅公布部分輸銷名單，但都未說明標準，中國政策有高度不確定與不透明，作法不符國際規範也無科學依據，並非台灣農產品外銷可長期倚賴的穩定市場。

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農業部表示，台灣過去生鮮蔬果輸中佔總體外銷的佔比從二〇一九年最高七十三％，降到二〇二二年的一．三％；中國恢復部分品項輸入後，去年佔比增到十二．六％，但仍比未禁運前低；鳳梨更從過去主要倚賴中國市場，目前轉為主要外銷到價格更好的日本市場。

對於中國將提供台灣靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位，農業部表示，我國漁船須依我國法律管理，在國外港口整補，必須考量業界需求，以及港口國與我合作及分享資訊關係，以共同打擊IUU非法漁撈行為，我國與中國在遠洋漁業屬競爭關係，台灣漁船仍應停靠符合我國規定與合作需求的各國港口，以利遠洋漁業管理；漁業署也指出，自二〇一二年起台灣魷魚秋刀魚漁船就特許可直航中國港口，除新冠疫情期間曾中斷，迄今都正常運作。

農業部表示，任何制度透明、符合國際貿易規範及遵循科學證據原則的外銷市場，都會支持並協助產業全力爭取，籲中國應該要遵守國際貿易規範和慣例，和我方重啟科學諮商，恢復台灣農產品輸入、順暢兩岸貿易。

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