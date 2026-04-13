經濟部戳破「惠台」政策》台灣今年GDP估7.6% 中國僅4.6%

經濟部表示，根據亞洲開發銀行（ADB）最新預測，今年台灣經濟成長率約七．六％、中國則為四．六％。圖為墾丁大街滿滿人潮。（資料照）

中共中央台辦在鄭習會後宣布十項惠台措施，鼓勵台商投資。對此，經濟部表示，台灣經濟發展仍依循「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的原則來推動，另根據亞洲開發銀行（ADB）最新預測，今年台灣經濟成長率約七．六％、中國則為四．六％，顯示台灣整體經濟具備良好韌性與動能。

經濟部強調，台灣將按照目標與規畫持續發展五大信賴產業及AI十大建設，同時照顧國內中小微企業發展、促進內需成長。

請繼續往下閱讀...

中國「內捲」問題尚未解決

對於中共新惠台政策是否掀起新一波西進潮？工商界人士認為，「可能沒那麼容易」。中國惠台政策不會只是單純的經濟利多，過去以來常見中共以政治因素關閉市場，不順他們的意就變卦，尤其近年來美中脫鉤帶動供應鏈重整，台商加入紅色供應鏈是否會有好的外銷競爭力，也是一大評估重點，畢竟中國內需市場不算太好，且產能過剩與「內捲」問題尚未充分解決，要與中國本地廠商競爭頗有難度，尤其中小微企業抗風險能力不如大型企業，要移轉或分散產線是「逃也逃不出來」。

根據經濟部投審司統計，去年台灣對中國投資額約十四億九八八七萬美元、年減五十八．九八％，占整體對外投資比重掉到三．七五％。台商對中投資於二〇一〇年達到一四六．一八億美元的高峰，西進占整體對外投資達八十四％，但美中貿易戰後牽動全球供應鏈重組，台商西進占比直直落。因應美中兩大經濟體脫鉤趨勢，經部政策方向偏向降低對中依賴與多元布局，而非鼓勵加深對單一市場的依賴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法