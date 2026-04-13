10項「大禮包」有9項回鍋菜》綠委諷：同一個水果籃 中共要送幾次

國民黨主席鄭麗文在北京會見中共總書記習近平後，中共中央台辦昨宣布推出十項「惠台」措施。（資料照，國民黨提供）

鄭習會後，中共中央台辦昨日宣布「十項促進兩岸交流合作」措施，將推動恢復中國上海、福建民眾赴台個人旅遊，對台灣農漁產品輸中提供便利。民進黨立委林楚茵表示，中共十項「大禮包」有九項回鍋菜，「同一個水果籃要送幾次？」

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，過去經驗已證明，所謂「惠台措施」往往隨政治情勢調整，此次政策更明顯將經貿交流與特定政治前提綁定，已非單純民間交流。

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「同一個水果籃、中共到底要送幾次？」民進黨立委林楚茵直言，中共拋出十項「惠台大禮包」，其中高達九項是回鍋菜，當初中共用荒謬藉口封殺台灣農漁產品，現在又拿來當禮物想詐騙台灣農民；鄭麗文化身習辦發言人配合謝恩，但撕開包裝，這根本是「統戰加上脅迫」的詐騙懶人包。

反台獨才能賣 鳳梨要先喊支持統一嗎？

民進黨立委林俊憲也諷刺，農漁產品要在支持九二共識、反對台獨的前提下，才有機會拓展銷售管道，是要讓鳳梨、釋迦先排隊喊一句「我支持統一」才能出關？還是要讓石斑魚先通過政治面試，才有資格被端上餐桌？

他續指，中共發布的第九條的影視交流，看起來是市場開放合作，實際上是用經濟吸引台灣影視產業投資，進行思想統戰。

在台商投資部分，民進黨立委郭國文指出，過去十年來，台灣慢慢學會不依靠中國市場，走向國際，股市從八千多點到現在站上三萬五千點。大學畢業生的起薪也從二十二K，到現在工程與資訊科系可達四萬以上，為什麼還有人堅信台灣不能沒有中國市場？

府批中國將兩岸交流工具化、武器化

總統府發言人郭雅慧、行政院發言人李慧芝均指出，中國長期將兩岸交流工具化、武器化，多年來對我國產業、農漁民帶來難以估計的傷害，這次公布的「十項措施」，是否又會把兩岸事務作為「經濟脅迫」而故技重施？

回顧中共近年「惠台」措施，例如二〇一八年「對台卅一項措施」，二〇一九年中共推出「廿六項措施」，二〇二一年三月，對台祭出「農林廿二條措施」，陸委會報告多次示警「口惠而實不至」。以「農林廿二條措施」為例，目的在磁吸台灣農業人才、資本及技術，協助中國振興鄉村、解決農業發展困境，並作為對台統戰的手段。熟稔中共統戰的官員昨受訪表示，這頂多是「開開關關」養套殺劇本，並不是真誠的大禮包。

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