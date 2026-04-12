見鄭麗文 北京市委書記彈統一老調

國民黨主席鄭麗文昨於北京飯店會見北京市委書記尹力。（國民黨提供）

尹力：紀念孫中山 就要為統一奮鬥

國民黨主席鄭麗文昨於北京飯店會見北京市委書記尹力。尹力致詞時表達中共中央總書記習近平提出的「四個堅持」，應成為處理兩黨、兩岸關係的共同堅持，並說對孫中山最好的紀念，就是為中華民族的復興、國家的統一繼續奮鬥；鄭麗文則表示，去年兩岸故宮的百年院慶無法聯手舉辦，令人遺憾，國民黨重新執政後立即恢復密切交流。

鄭：重返執政後 恢復兩岸故宮交流

習近平在鄭習會提及「四個堅持」，指大陸和台灣同屬一個中國，國共兩黨要團結兩岸同胞，攜手共創祖國統一。尹力表示，在當前錯綜複雜的國際情勢下，「四個堅持」應成為正確的處理兩黨、兩岸關係的共同堅持。

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尹力表示，近代遭受外人的入侵、國土的割讓，當時以孫中山先生為代表的革命先驅、文人志士，為救國救民、振興中華奮起抗爭。隨之國共兩黨為此誕生，兩黨為民族大義兩次合作。今年是孫中山先生誕辰一百六十週年，對中山先生最好的紀念就是繼承其精神，為民族振興、中華民族的振興，國家的統一而繼續奮鬥。

鄭麗文致詞時提及與北京有三大領域應加強交流，首先是兩黨黨史的檔案與文物，例如對日抗戰和台灣光復的史料，都能全面深化推動交流合作；其次是全力推廣兩岸文旅交流，弘揚中華文化；第三則是應加強科技產業跟城市治理經驗，彼此交流合作。

鄭麗文表示，希望兩黨間關於黨史的檔案跟文物的交流能夠全面深化推動，尤其是跟各大學、研究機構文史與學術的交流。並應推動台灣青年跟北京青年建立交流的各項活動，希望北京市乃至大陸各大學持續擴大對台灣學生跟青年的招生。

鄭麗文也表示，去年兩岸故宮的百年院慶，「因為眾所周知的理由」沒有辦法聯手舉辦，令人遺憾，「但沒關係，國民黨很快就會重新執政了，重新執政後一定快速恢復兩岸故宮的密切交流」。

國民黨主席鄭麗文昨率團參訪北京香山碧雲寺孫中山紀念堂，並拜謁孫中山衣冠塚。（國民黨提供）

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