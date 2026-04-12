連胡會、鄭習會「民族認同」大不同 學者：中共從溫情呼喚轉為法律壓迫

台灣智庫諮詢委員會董立文指出，鄭習會與連胡會的不同之處在於，胡錦濤談中國認同若是「溫情呼喚」，習近平談民族認同則是「法律壓迫」。（美聯社檔案照）

武嚇照常 不給台灣溫和派空間

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平十日在北京會晤。台灣智庫諮詢委員會董立文認為，習鄭會與連胡會的不同之處在於，胡錦濤談中國認同若是「溫情呼喚」，習近平談民族認同則是「法律壓迫」；學者張國城表示，鄭麗文訪中期間，中共仍然進行軍演，這代表中共已沒有興趣對台灣特定政治人物在安全議題上示好、放鬆，中共無意給台灣內部所謂的溫和派一點空間。

中華亞太菁英交流協會昨舉辦「誰的和平？『習鄭會』爭議全檢視」座談會。董立文指出，習鄭會與廿年前的連胡會最大的不同是，胡錦濤談中國認同若還算是「溫情呼喚」，現在習近平講民族認同則是「法律壓迫」。中國才剛通過「民族團結進步促進法」，不遵守會被制裁法辦，若把這框架帶回台灣，只會增加台灣人民的枷鎖。

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質疑國民黨 淪中共忠誠在野黨

台師大東亞學系教授范世平指出，此次國民黨參訪團十四個人中，僅有一個企業界人士，這與當年「連胡會」企業界人士爭先恐後包機出席相比，凸顯了台灣廿年間產業的變化，以及中國經濟的下行。他直言，當中國沒有吸引力的時候，講再多的中華民族偉大復興、中國人、兩岸一家親、兩岸擴大交流，都是蒼白無力的。

台灣智庫中國政策研究中心教授吳瑟致說，鄭麗文在會後記者會中，完全沒有提到「中華民國」，通篇充斥著「中國」跟「中華民族」，以及複述「習總書記」的話，過去是中共片面的敘事，現在是「國共」或是「習鄭」共同敘事。對於鄭麗文提到「兩岸要超越政治對抗」，他質疑，國民黨是台灣的忠誠在野黨，還是中國、中共的忠誠在野黨，難道國內不應該先超越對抗嗎？

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