評鄭習會 卓揆：鄭麗文玩火玩過了頭

行政院長卓榮泰昨受訪表示，鄭習會要建立和平制度，但「沒有實力的和平」，會變成侵略者放肆的行為。（記者謝武雄攝）

國共兩黨「鄭習會」前天舉行，行政院長卓榮泰昨受訪對此批評，中華民國的主權、台灣的前途與自由民主，變成國民黨主席鄭麗文拿去玩火的策略手法，既不利己，又有損國家的言論，實在是玩火玩過了頭。國民黨則回批，真正把台灣推向險境的，不是主張避戰、對話的人，而是執政多年，卻只會不斷升高對立、製造敵意的民進黨政府。

國民黨：執政黨只會製造敵意

卓榮泰指出，翻看歷史上這兩黨百年的政治鬥爭，這場會面，「中國國民黨的底氣是完全不見了」。就歷史而言，國共歷次的談判，乃至於西藏、香港的模式，都證明「沒有實力的和平，最後終告失敗，會變成侵略者非常放肆的行為」，有實力的和平才是我們要建立起來的國家力量。

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卓揆並說，國民黨的負責人高談所謂中華民族的偉大復興這種中共的官方語言，這將使台灣海峽跟台海、台灣，成為中共將它內化的一種工具，是一種錯誤的表態。

鄭吹捧習領導「完全脫貧」

沈有忠：李克強無法認同

陸委會副主委沈有忠昨也在中華亞太菁英交流協會舉辦的座談會上直言，鄭麗文在會中吹捧習近平的領導，附和中國已經達到完全脫貧、建成全面小康社會，還用「非凡的成就」來加以形容，「鄭麗文這番吹捧，恐怕連他們前總理李克強都無法認同」，因為李克強曾說，中共還有六億人口，薪水不過就是一千塊人民幣。

他也說，中共將兩岸問題內政化，鄭麗文也呼應中共，這是否影響美國等國際社會對台灣的政策，是陸委會最擔心的，政府會加緊跟美國溝通，也盼台灣社會團結，釋放出正確訊號。

沈有忠說，五月份將舉行「川習會」，這個時間點釋放兩岸的問題不用日本、美國、歐洲插手，將會置台灣於非常危險的境地。他直言，鄭麗文在這個時間點選擇到中國呼應中共「棋子說」，這種漠視中共軍機、軍艦擾台、圍台軍演，破壞區域穩定和平，才是自甘成為中共倚武謀統、倚武擾民的一個棋子。

沈有忠也表示，若要和習近平談和平、談未來願景，應請他正視中華民國的存在，正視台灣人民不要一國兩制，正視台灣呼籲前途應該由台灣二三〇〇萬人共同決定。但鄭麗文這趟訪中，迎合中共的敘事，忽略了台灣主流民意，甚至淪為「習總機」，令人遺憾。

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