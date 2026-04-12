北京可能祭「惠台」措施 我方有所因應

對於「惠台」措施，國民黨訪中團成員、副主席張榮恭昨受訪表示，相信大陸方面會有一些考慮，「不妨等等看吧！再等一兩天看看大陸方面考慮的結果。」（路透檔案照）

國民黨主席鄭麗文訪中行程，預計今日結束返台，陸委會預判，鄭麗文返台前夕，中共將祭出「惠台」措施或所謂的「大禮包」，包括台灣農漁產品輸中零關稅、恢復部分ECFA早收清單，另也可能持續加碼開放中客來台觀光。兩岸人士研判，從二〇〇五年的「連胡會」經驗，北京很可能今天就會宣布，我方也有因應。

訪中帶回「大禮包」？ 張榮恭：等等看

對於惠台措施，國民黨訪中團成員、副主席張榮恭昨受訪表示，之前與大陸溝通時，對於如何推動兩岸的經貿合作，要讓台灣獲得實益實惠，他們都一再表達過，「因為這也是習總書記他的主張」。他說，相信大陸方面會有一些考慮，「不妨等等看吧！再等一兩天看看大陸方面考慮的結果。」

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兩岸人士則指出，二〇〇五年的「連胡會」，中國是在時任國民黨主席連戰返台當天，宣布卅四項農漁產品免關稅的措施，中方當時還贈送一對大貓熊「團團」和「圓圓」。以此研判，北京很可能今天就會宣布相關的惠台措施。

中共總書記習近平前天在會見鄭麗文時已稱，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入中國千家萬戶。兩岸人士說，從此可知，中國惠台措施，主要是農漁與工業產品，他坦言，政府無法阻止這些產品賣到中國。

不過，該名人士表示，過去鳳梨釋迦輸中，農民搶種，但對岸說斷就斷，市場很不穩定，農業部只好鼓勵農民廢耕轉作，還花錢補助，「這些都是納稅人的錢，等於政府還要來幫國共會談收拾殘局」，此次「鄭習會」後很可能重蹈覆轍。

對於中國開放台灣商品進入，他認為，最可能就是當年中斷的ECFA早收清單品項，包括石化等，但中國內部石化產能過剩，對台灣的石化業來說，不是減稅就可以順利進入中國市場，「是已經競爭不過對方的問題」。

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