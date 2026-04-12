回應「鄭習會」 美國務院：北京應與台灣民選政府對話

針對「鄭習會」，美國國務院發言人昨表示，兩岸間有意義的交流，應聚焦在北京領導層與「台灣民選政府」之間不設前提的對話，同時也應包括與台灣所有政黨的互動。（美聯社檔案照）

國民黨主席鄭麗文十日與中共總書記習近平於北京會面。針對這場「鄭習會」，美國國務院發言人昨表示，兩岸間有意義的交流，應聚焦在北京領導層與「台灣民選政府」之間不設前提的對話，同時也應包括與台灣所有政黨的互動。

「兩岸交流對話 應不設前提」

據「路透」報導，美國國務院發言人強調，美國反對任何一方單方面改變現狀。美方並敦促北京當局應與台灣展開有意義的對話，且必須停止在軍事、外交與經濟上對台施加壓力。國務院發言人進一步指出，具備意義的兩岸交流，焦點應在於北京領導層與「台灣民選政府」進行「不設前提」的對話。

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紐時：北京藉鄭習會 向美傳遞訊號

對於這場近年少見的台灣在野領袖與中共最高層直接互動，多家國際媒體也紛紛報導，並提出解讀。「紐約時報」指出，北京持續拒絕與總統賴清德政府往來，卻選擇與國民黨維持接觸，相關互動被解讀為中國嘗試透過不同政治力量影響台灣對中路線。

紐時並分析說，這場會面發生在美中領導人可能接觸的時間點之前。北京可能藉此強化其對台議題的敘事，並向美方傳遞相關訊號。

「美聯社」引述學者分析認為，在兩岸官方溝通停擺情況下，這場會面對習近平的重要性高於鄭麗文。北京被認為正透過在野互動建立「替代性溝通管道」，維持其對台議題的影響力。

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