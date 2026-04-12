蘇巧慧行程滿檔 蕭美琴現身力挺

國民黨新北市長參選人李四川（前右）出席中華民國餐飲工會全國聯合會理事長交接典禮。（李四川競辦提供）

化身水獺媽媽 和大小朋友分享本土繪本故事 晚上出席水保技師公會全聯會會代大會

新北市選情升溫，週末假日參選人勤跑活動、大咖助陣。副總統蕭美琴昨再度現身新北，力挺民進黨新北市長參選人蘇巧慧，稱讚蘇巧慧專業、認真、溫暖，積極為新北市民服務。國民黨市長參選人李四川強調參選以來，密集赴廿九個行政區拜訪地方人士、拜廟祈福，所到之處都可看到他參與的建設。民眾黨新北市長參選人黃國昌則與創黨主席柯文哲和館長陳之漢，在三重區舉行誓師大會。

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蕭美琴昨與蘇巧慧一起出席水土保持技師公會全聯會會員代表大會，蕭美琴說，極端氣候影響下，面對複合型的災難，國土保育、流域治理、新科技導入都有很長的路要走，如蘇巧慧所言，中央、地方盼借重專業團隊所長，在不同領域分工提升國家安全與韌性，在面臨重大災難時，能展現韌性，儘速使人民生活恢復正常。

蘇巧慧強調，各行各業都有其專業，她認為自己能成為大家信任、值得合作的夥伴。

蘇巧慧昨天行程滿檔，上午先到新莊宏泰市場掃街拜票，下午以「水獺媽媽」的身分，赴永和四號公園參加淼渺書市集，和大小朋友分享本土繪本故事，她現場上起「台語小教室」，帶領大小朋友學習穿山甲、台灣藍鵲、梅花鹿等台灣特有種動物的台語，場面相當溫馨。

李四川密集拜訪29區地方人士

李四川指出，自宣布參選以來，密集赴廿九個行政區拜訪地方人士，並到各地宮廟上香祈福，每個地方都有他在擔任台北縣副縣長及新北市副市長期間，參與的大小建設。李四川昨晚也參加水土保持技師公會全聯會會員代表大會，城市防災韌性的關鍵，就在於「把水管好」，不只要面對颱風，還有極端氣候下的短時強降雨，未來當選後將發揮淡水河「兩岸治理」的經驗，持續強化新北的防災韌性。

黃國昌 辦讓新北更有型誓師大會

黃國昌昨天下午在三重區舉行「讓新北更有型」誓師大會，柯文哲、陳之漢等人都出席。黃國昌細數他近期提出的醫療、教育、長照等政見，並承諾就任一百天內，為新北廿九區各區解決最迫切的十個問題，也請民眾黨市議員參選人進入議會嚴格監督他，如做不好，「黃國昌隨時打包走人絕不戀棧」。

副總統蕭美琴（前右三）出席水土保持技師公會全聯會會員代表大會，與蘇巧慧（前右二）同台。（記者黃子暘攝）

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