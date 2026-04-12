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    首頁 > 政治

    林國漳推百萬大樹種宜蘭 彭啓明肯定

    2026/04/12 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（前右二）昨和環境部長彭啓明（前右三），出席植樹示範活動。 （林國漳競辦提供）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（前右二）昨和環境部長彭啓明（前右三），出席植樹示範活動。 （林國漳競辦提供）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出「百萬大樹種宜蘭」政見，昨出席耕莘健康管理專科學校舉辦的植樹示範行動時，獲環境部長彭啓明高度肯定，允諾會全力支持，並將推動「都市林倍增」計畫，共繪綠色願景。

    林國漳說，傳統散落式種樹，已不足以應對環境挑戰，應計畫性進行，包括高山地區透過禁伐與大規模造林防治災損，平原城鄉則規劃設置三百處「微型森林」，以台灣原生種植栽，營造城市森林感。

    他說，海岸線部分，則應強化定砂防風林，守護「龜蛇把海口」的特殊地理指標，並預計投入廿億元預算，讓宜蘭成為與自然共生的示範區。未來更將擴大植樹行動規模，讓「百萬大樹」從一場場示範行動出發，逐步落實為宜蘭的永續日常。

    彭啓明說，總統賴清德高度重視植樹，不只是「百年樹人」，更是減碳、遮蔭與改善空氣品質的關鍵手段，規劃全台植樹新藍圖，首要目標是推動都市森林倍增，「希望未來民眾從捷運站走到辦公室，沿路都能有涼爽樹蔭。」

    彭啓明也說，肯定林國漳的宜蘭百萬植樹計畫，將全力協助尋覓資金與土地，未來也會建構完善的公私協力平台，推動全民認養與企業參與。

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