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    首頁 > 政治

    民進黨本週提名黃世杰選桃園、莊競程戰竹市

    2026/04/12 05:30 記者陳政宇／台北報導
    民進黨布局二〇二六百里侯爭霸戰，據了解，預計本週提名法務部次長黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程出戰新竹市長。（資料照）

    民進黨布局二〇二六百里侯爭霸戰，據了解，預計本週提名法務部次長黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程出戰新竹市長。（資料照）

    民進黨布局二〇二六百里侯爭霸戰，據了解，選對會擬於十四日拍板由法務部次長黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程出戰新竹市長，預計十五日中執會正式徵召提名。此外，立委沈伯洋被視為角逐台北市長的熱門人選，黨內正超前部署輔選團隊及市政願景，力拚登場即可就戰鬥位置。

    超前部署 拚沈伯洋北市登場就戰鬥位置

    民進黨縣市首長提名進入最後階段，新竹市鎖定具備生醫工程博士背景、曾任教於陽明交通大學的莊競程；黨內人士分析，莊已獲得民進黨立委柯建銘和基層民代支持，可與現任市長高虹安一搏。桃園市方面，黃世杰除具備法律專業形象，且擁有地方組織和水利系統的強勁奧援，被寄望為贏回執政的即戰力。

    新竹縣長的提名則陷入膠著，原被看好的竹北市長鄭朝方，參選意願傳出變數。輔選人士說，新竹縣與竹北市的提名有高度連動效應，要審慎評估當地藍營的新局面，黨中央與地方仍須更多時間溝通處理，並非單一候選人的意願問題。

    輔選人士強調，鄭朝方是民進黨最強人選，竹北市的治理成績有亮眼表現，是最適合帶領新竹縣往前走的人選。

    至於備受矚目的首都之戰，選對會先前聚焦沈伯洋，預計最快於四月底至五月初攤牌。據悉，沈伯洋近期正低調組建團隊，除延攬政策會執行長吳思瑤總綰選戰兵符，並徵詢有意參選台北市黨部主委的立委吳沛憶擔任執行總幹事。在地市議員除提供市政建議，也將在選務及組織工作上緊密合作，串聯中央與基層力量。

    此外，多位立委亦入陣助攻，主要擔綱協助研擬政策和策略，且由於許多人皆居住於台北市，各自擁有專業領域的組織及網絡觸角，展現搶攻首都的團結氣勢與輔選量能。

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