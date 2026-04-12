綠營：軍購條例面臨更嚴峻杯葛

民進黨評估，鄭習會營造和平假象，攸關國家安全的「國防特別條例」將面臨更嚴峻的杯葛。圖為民進黨立委促通過軍購預算。（資料照）

傳出國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共高層盼國民黨將國防特別條例延宕到五月中旬登場的「川習會」之後。民進黨立委昨指出，國民黨的拖延手段與近期國際局勢高度連動，呼籲立法院長韓國瑜盡早召集協商推進，避免造成國防空窗期。

國防特別條例進程卡關，副總統蕭美琴昨受訪強調，歷史上沒有一個面臨威脅、面臨打壓的國家，是透過弱化自己來取得和平，台灣一定要強化自己的實力，呼籲不分朝野一定要支持軍事預算，強化台灣的實力及自我防衛的能力。

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民進黨中國部主任吳峻鋕評估，鄭習會營造和平假象，台灣社會將面臨認知作戰鋪天蓋地，川習會恐出現各種「疑美論」，結合「和平框架」與「全球一中」話術，透過在地協力者大量傳播。攸關國家安全的「國防特別條例」將面臨更嚴峻的杯葛，兩岸議題被操作成阻擋國防預算的政治藉口。

民進黨立委沈伯洋說，現在的重點已經不是通過多少錢，而是這段時間的延宕，實質造成台灣國家利益的侵害及國防的空窗期。立法院應該要提早協商，才能趕得上期程，況且並未規範要等一個月冷凍期後才能送院會二讀。

民進黨立委邱志偉直言，北京永遠不會支持美國對台軍售或台灣國防預算，更不會因川習會結束就支持，這從美中八一七公報就可看到，美國當時以六大保證安撫台灣，持續對台軍售。如今，國民黨卻要主動實現八一七公報的精神，這對當年極力打破的蔣經國情何以堪。

藍營：與鄭習會、川習會無關

國民黨發言人牛煦庭對此回應，面對國防特別條例和特別預算的審查，國民黨本來就有審查的節奏和重點，包含考量財政永續、資訊透明與監督，還有彼此間的折衝。「和北京、中共還有習鄭會、川習會一點關係都沒有」，之前沒有，之後也不會有。

牛煦庭說，若大家希望條例趕快過關，就回到協商的遊戲規則，看三黨能否各退一步、找到共識，這才是特別條例與後續預算能順利通過的最快方式。

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