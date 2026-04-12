谷立言：對國防特別預算通過感到樂觀

谷立言接受華視節目專訪昨天播出，他表示對特別預算最終會通過感到「樂觀」。（取自youtube）

針對全國關注的國防特別條例案，美國在台協會（AIT）處長谷立言受訪表示，他對特別預算最終會通過感到「樂觀」。他強調，大部分台灣民眾不分黨派皆支持強化國防，預算若通過不僅將傳遞出台灣防衛決心的正面訊號，也對維持台海穩定至關重要，「台灣不需要選擇對話或嚇阻，更不需要選擇和平就犧牲戰力」，這些都是可以同時進行的。

谷立言接受華視節目專訪昨天播出，他表示，國防特別預算反映出美台雙方長期的磋商成果，已通盤評估台灣面臨的挑戰，以及需要採購何種不對稱武器來協助國防改革。

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面對立法院的預算條例審查進度，谷立言也表達「樂觀」，因為大部分的台灣民眾都希望能看到預算通過，且這是「不分黨派」的共識。他舉例，上次的總統選舉中，無論是總統賴清德、新北市長侯友宜或民眾黨前主席柯文哲，都主張將台灣的國防預算提升至三％GDP之上。

谷立言也提到，近期在野黨領袖如台中市長盧秀燕也主張，因應急迫性的威脅，希望台灣自主生產的相關國防產品能快速通過。他認為，預算通過將給予台灣傳統企業參與軍工領域的全新機會，按照國防部評估將帶來九萬個工作機會，對台灣經濟發展非常正面。

有論者質疑強化國防是否會挑釁中國，谷立言直言「我不覺得是挑釁，是一個回應」。他指出，中國過去二十年不斷施加軍事壓力，解放軍預算增加超過一倍，而台灣國防預算曾一度降至GDP的一％，確實出現差距。若台灣具備足夠的嚇阻能力及社會韌性，就能拿掉「戰爭」與「脅迫」的選項，讓兩岸剩下平等的「對話」。

谷立言並強調，台灣不需選擇「對話」或「嚇阻」，更不需要選擇「和平」或「戰力」，這些都是可以同時進行的辦法。

台灣若具備足夠嚇阻能力

兩岸就沒有戰爭與脅迫的選項

針對預計於五月份登場的「川習會」，外界擔憂中國可能將對台軍售等議題當作與川普談判籌碼，谷立言直言「台灣不應該擔心」。他引述白宮近日說法強調，穩定的美中關係與友好的台美關係並沒有衝突，兩者可以同時進行。

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