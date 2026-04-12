美前太平洋司令佛林： 美台軍售北京無權置喙

美國前太平洋陸軍司令佛林（Charles A. Flynn）昨在台北接受本報專訪，他強調美台軍售完全是美國與台灣之間的事，與中國將採取何種行動毫無關聯。（記者方瑋立攝）

美國售台裝備已有數十載歷史 將會持續下去

針對近期外界揣測中國藉「習鄭會」當作「川習會」過程中干預美台軍售的籌碼，美國前太平洋陸軍司令佛林昨表示，美台軍售完全是美國與台灣之間的事，與中國將採取何種行動毫無關聯。他強調，美國與台灣擁有長期的關係，售台裝備已有數十載歷史，這種情況將會持續下去，中國在美台關係中沒有任何發言權，特別是在確知有效的軍事硬體、軟體及能力方面。

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中國透過脅迫、資訊戰 加劇區域危險

佛林昨在台北接受本報專訪指出，中國過去十多年的軍事擴張令人震驚，其能力增長、現代化措施及部隊訓練的改變，在二〇一四年至二〇一六年期間開始匯集。他形容中國廿多年來的行徑是漸進、陰險且不負責任的，並透過脅迫、法律戰和資訊戰來傾斜天平，這些都加劇危險的發展軌跡。鑒於目前歐洲與中東有兩場區域戰爭持續發生，佛林警告，我們最不需要的就是在這裡爆發另一場區域戰爭，那將使我們陷入全球戰爭。

「邪惡絕不能被姑息 必須被擊敗」

至於外界出現台灣不應挑釁中國或斥資強軍等說法，佛林直言，「這世界上存在著邪惡，而邪惡絕不能被姑息，必須被擊敗」。他強調，保衛人民、安全、領土完整和國家主權是台灣人民的最基本責任，當邪惡來敲門時，有準備總比沒準備好。同時，他重申，沒有人應質疑美國軍隊的投射範圍與殺傷力，這在近幾個月的「午夜之錘」、「絕對決心」及「史詩怒火」行動中皆已獲充分證明。

對於台灣正積極尋求建立無人機產業聚落、採購AI輔助的C5ISR系統，身兼戰場AI巨擘「Palantir」資深顧問的佛林直言，由AI驅動的情報蒐集、目標標定、部隊保護與維持能力，這對台灣防衛絕對是關鍵所在。回顧去年訪台觀察「漢光四十一號」演習，他認為結合第一線應變人員、後備部隊及現役部隊的大規模動員演習極具價值，代表著台灣軍隊訓練方式，以及獲民選政府高層支持皆出現了跳躍式的改變。但他提醒，針對這類作戰計畫，軍隊再怎麼頻繁演練都不為過，才足以因應危機時所需的極高同步性與協調性。

至於台灣被排除在國際聯合軍演外的困境，佛林認為，應尋求具創意的方法讓台灣在海外訓練，或將區域夥伴與盟友帶到台灣協助訓練。他舉例，中國每年也會派約廿五名士兵參與在泰國舉行的「金色眼鏡蛇」多國聯合軍演，但他們只做人道救援減災等科目，只要經過周密考量與發揮創意，必然能找到讓台灣參與合作的途徑。

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