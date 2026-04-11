縣市長齊心翻轉宜蘭 林國漳、韓瑩聯合競辦成立

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左）、宜蘭市長參選人韓瑩聯合競辦成立，象徵「縣市長齊心」。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳與宜蘭市長參選人韓瑩，昨成立聯合競選辦公室，象徵「縣市長齊心」，並一口氣公布九位發言人，集結跨領域、跨世代人才。林國漳強調，宜蘭市作為縣治中心，更是帶動全縣轉型的火車頭，將透過縣市一體整合資源，發揮樞紐價值。

林國漳說，他是宜蘭市長大的孩子，深知宜蘭市對全縣的重要性，縣長與市長應緊密配合，共同帶動文化、教育與行政發展，韓瑩有經濟與外交專業，是擔任市長的最佳人選，他期望從宜蘭市出發，贏得全縣勝利。

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韓瑩說，透過參選鼓勵更多年輕人投入政治或回鄉服務，並要翻轉「台北後花園」印象，利用自身經濟專業與國際視野，將宜蘭市打造為具國際水準的「桃花源」，提升在台灣及國際的能見度。

林國漳競辦發言人團隊，結合地方實務與法學專業，包括縣議員黃惠慈、林佩螢、蘇澳鎮長李明哲、議員參選人薛呈懿、羅東鎮民代表陳定霖，以及律師高紫庭、吳偉豪、高大凱等人，並由韓瑩擔任召集人。

尋求連任的國民黨籍宜蘭市長陳美玲說，韓瑩在媒體圈和民進黨中央，都有豐富的歷練，是名可敬的對手，現階段自己會繼續做好市政工作，全力爭取鄉親的認同與肯定。

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